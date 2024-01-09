Подписку Telegram Premium оформили пять миллионов человек

Средняя продолжительность жизни в России может достичь 84,57 года к 2045 году при самом оптимистичном варианте. Такой прогноз опубликовал Росстат с учетом итогов Всероссийской переписи населения, проходившей в октябре–ноябре 2021 года.

Федеральная служба государственной статистики представила три варианта прогноза - низкий, средний и высокий. В среднем к 2045 году продолжительность жизни в России составит 79,83 года, а в низком - 77,15.

Для мужчин в «высоком» варианте Росстат спрогнозировал продолжительность жизни 81,31 в 2045 году, а для женщин - 87,14. В среднем прогнозе для мужчин показатель составил 75,89, а для женщин - 83,24. В худшем варианте указали цифру 72,6 для мужчин и 81,47 для женщин.

В Росстате отметили, что при составлении прогноза не учитывались данные по жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Президент России Владимир Путин называл сбережение российского народа приоритетом для страны на многие поколения вперед. Глава государства призвал уделять первостепенное значение поддержке семей.

Средняя продолжительность жизни в России может достичь 84,57 года к 2045 году при самом оптимистичном варианте. Такой прогноз опубликовал Росстат с учетом итогов Всероссийской переписи населения, проходившей в октябре–ноябре 2021 года.