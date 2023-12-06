06 декабря 2023, 12:35

Подозреваемого в серии нападений в подъездах поймали в Перми

РИА «Новости»
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Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в нападении на женщин в Перми. Об этом «360» сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

В ведомстве уточнили, что 5 декабря в отдел полиции Дзержинского района Перми поступило три обращения о том, что «неизвестный мужчина преследовал женщину и двух несовершеннолетних».

Полицейские оперативно установили личность и место нахождения предполагаемого преступника.

«Сегодня [6 декабря] оперативники задержали мужчину и доставили в отдел полиции. В настоящее время его опрашивают, выясняются мотивы поступка», - заключили в ГУ МВД.

Местное издание 59.ru обратило внимание, что на пострадавших нападали около жилых домов или в подъездах. В соцсетях появлялись даже конкретные адреса. Авторы сообщения указывали улицы и номера домов - все они находятся в Дзержинском районе.

Пермь Полиция
06 декабря 2023, 13:38
HighTime Orchestra представит симфоническое шоу по «Гарри Поттеру»
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Мультимедийное шоу саундтреков из «Гарри Поттера» пройдет на сцене Vegas City Hall 12 и 13 декабря. Музыку из знаменитых фильмов исполнит российский оркестр HighTime Orchestra.

Зрители смогут окунуться в волшебный мир культового фэнтези. Со сцены Vegas City Hall композиции Джона Уильямса прозвучат под красочные видеоинсталляции. По словам организаторов мероприятия, подобных по масштабу и зрелищности шоу «Гарри Поттера» в Москве еще не было.

HighTime Orchestra - популярный российский коллектив. Его солисты выступают на одной сцене с такими мировыми звездами, как Paul Romero и Abel Korzeniowski. Музыканты сотрудничают с Дмитрием Маликовым, Ириной Ортман и Ильей Бешевли. На концертах этого оркестра зрители путешествуют во времени под бессмертные произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди, погружаются в любимые киновселенные под саундтреки из фильмов и сериалов, путешествуют в альтернативные миры под «Музыку из космоса» и Enigma Enya Neoclassica.

Концерты Музыка Москва 2023
06 декабря 2023, 12:47
Закон об ограничении использования телефонов в школе одобрили в Госдуме
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы приняли законопроект об ограничении использования мобильных телефонов в школе. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно тексту документа, использование смартфонов запрещено во время уроков за исключением экстренных случаев, связанных с угрозой здоровью или жизни.

Инициативу на рассмотрение в Госдуму внесла в октябре группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой.

Госдума РФ
06 декабря 2023, 12:31
«Снега на Новый год будет много». Синоптик Позднякова — о погоде в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве до конца декабря будут держаться морозы, что не даст растаять снежным сугробам. Это редкость для столицы, такое погодное явление бывает раз в 15 лет, сообщила синоптик Татьяна Позднякова.

«В текущем месяце, к уже высоким снегам Москвы и Подмосковья, добавится до конца месяца, еще не менее 15 сантиметров. Снега на Новый год будет много. Можно планировать зимние забавы!», - рассказала она.

По словам синоптика, на протяжении всей первой и средней декады декабря температура воздуха продержится ниже -10 градусов.

«Такое начало календарной зимы - в Москве явление редкое, и бывает в среднем раз в 15 лет. Последний раз это случалось в 2001 и 2002 годах», - заключила Позднякова.

Кроме этого, атмосферное давление в Москве начнет постепенно расти, поэтому количество осадков сократится. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на семь-восемь градусов.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
06 декабря 2023, 10:19
Проект «Москва помогает» стал лауреатом международной премии
Сайт мэра и правительства Москвы
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На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ провели церемонию награждения победителей международной премии «Мы вместе». Ее лауреатом стал проект «Москва помогает». Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«В этом году на премию „Мы вместе“ было направлено почти 40 тысяч заявок со всей страны. Больше всего - от жителей столицы: 2,5 тысячи. Отмеченный жюри проект „Москва помогает“ почти за два года объединил свыше 55 тысяч человек и 500 организаций», - рассказала она.

Акция стартовала в феврале прошлого года. За это время удалось собрать свыше 3,6 миллиона различных товаров для жителей новых регионов России и приграничных территорий. Среди них - вещи, средства личной гигиены, питание для детей, продукты с длительным сроком хранения и многое другое.

Кроме того, для работы штабов создали специальный волонтерский корпус, в который вошли 14 тысяч человек.

Финалистов и победителей премии наградят грантами на реализацию проектов, а также им окажут содействие в организации мероприятий. Вдобавок у них будет возможность стать лауреатами государственной награды Российской Федерации и получить знак отличия «За благодеяние».

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о роли волонтеров в помощи бойцам СВО.

Волонтеры Москва 2023

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