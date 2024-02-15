Подозреваемого в перестрелке из-за ДТП задержали в Москве
Подозреваемого в перестрелке на улице Плющиха в центре Москвы из-за произошедшего ДТП задержали. Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
По предварительным данным, 29-летний мужчина в ходе конфликта стрелял в незнакомцев из травматического пистолета марки «Grand Power» модели «E-12 F».
Прибывшие на место происшествия спасатели и медики оказали пострадавшим медицинскую помощь. Четверых нарушителей общественного порядка задержали.
В отношении 29-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Полиция задержала злоумышленника.
«Расследование уголовного дела и установление всех обстоятельств произошедшего на контроле в прокуратуре.
Кроме того, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного СК Андрею Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела и наказать начавшего перестрелку.
Ранее стало известно, что боец ММА пострадал при стрельбе в центре Москвы.