Подозреваемого в перестрелке из-за ДТП задержали в Москве

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Москва попала в полосу атмосферного фронта, в результате чего в четверг, 15 февраля, ожидается серьезный снегопад. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик уточнил, что мегаполис засыплет снегом гряда атмосферного фронта. Погода будет облачная, ожидаются осадки, а местами метель. До 14-15 часов дня может быть ухудшение видимости до 500-1000 метров.

«Ветер, снег и высокая влажность сделают впечатление от погоды еще более „холодным“», - отметил метеоролог.

По словам Леуса, столбики термометра будут варьироваться между значениями от -9 до -11 градусов, а по Подмосковью - от -7 до -12 градусов.

Порывистый ветер подует с юго-востока со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление почти не поменяется и достигнет отметки 758 милиметров ртутного столба - выше нормы.

В пятницу, 16 февраля, временами пройдет снег, а температура воздуха опустится до -5…-7 градусов.

Москвичей также предупредили о заморозках на следующей неделе.