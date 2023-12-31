Подмосковных водителей призвали быть осторожными из-за гололеда

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«Госавтоинспекция Подмосковья призывает водителей при поездках на личном транспорте учитывать изменение погодных условий, быть внимательными и осторожными», - отметили в ведомстве.

Пешеходам рекомендовали использовать световозвращатели. При пересечении проезжей части необходимо снимать капюшоны и не отвлекаться на телефоны, посоветовали в ГИБДД.

«Помните, на скользкой дороге тормозной путь автомобиля существенно увеличивается», - напомнили правоохранители.

При неисправности автомобиля и в случае других происшествий следует обратиться за помощью в Центр управления Госавтоинспекции по Московской‌ области по телефону 8-495-688-81-71 или на единый номер 112.

Столбики термометров в Подмосковье в новогоднюю ночь опустятся до -10…-15 градусов.

Аномальные морозы ожидаются в течение всей следующей недели.