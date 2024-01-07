07 января 2024, 01:04

Подмосковные спасатели разобрали стену дома, чтобы вытащить кошку

Unsplash
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В одном из домов во Фрязине кошка провалилась в вентиляционную шахту. Чтобы спасти животное, работники подмосковной пожарно-спасательной части разобрали стену здания, сообщил Telegram-канал «Мособлпожспаса».

Жители дома несколько дней слышали жалобное мяуканье. Вместе с сотрудниками управляющей компании они поняли, что животное находится в вентиляционной шахте в районе шестого этажа. Кошка зацепилась там за выступ и с трудом держалась.

Прибывшие спасатели не смогли достать кошку, подцепив ее с чердака. Она испугалась и упала. Тогда они вызволили ее их подвала, определив место, где нужно разобрать стену. Животное сразу отвезли в ветеринарную клинику.

Ранее житель Коломны спас кота , который застрял на колокольне храма Воскресения Словущего подмосковном селе Куплиям. Животное пробыло на холоде около 12 часов, но история закончилась хорошо.

За кота переживали многие жители Подмосковья. Они звонили спасателям, но те не смогли помочь из-за отсутствия необходимого оборудования. Тогда люди хотели собрать денег и найти промышленных альпинистов.

Шахты Спасатели Коты Животные История Деньги
07 января 2024, 00:06
Рождественская служба началась в храме Христа Спасителя в Москве
РИА «Новости»
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное торжественное богослужение в честь Рождества Христова. Он поздравил с великим праздником всех верующих.

«Благословение Божие пусть пребывает над всеми вами: над народом нашим, над Отечеством нашим, над тем миром, в котором мы живем», - сказал патриарх.

Накануне в храм доставили икону Андрея Рублева «Троица». Она считается шедевром древнерусской иконописи церкви. Ее поместили в специальный киот и установили у правого клироса храма.

В прошлом году ее привозили в храм Христа Спасителя к празднику Троица.

Рождественские богослужения проходят во всех храмах России в ночь с 6 на 7 января.

Ранее патриарх Кирилл провел литургию в храме Христа Спасителя. Священнослужитель напомнил, что вера помогает человеку без страха и уныния преодолевать трудности.

До этого патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающим праздником и заявил о спасительной силе любви в традиционном Рождественском послании. По мнению священнослужителя, именно это в этом чувстве заключается смысл человеческой жизни.

РПЦ Россия Патриарх Кирилл Православное рождество Москва
06 января 2024, 23:19
«Если с нами Бог, то с нами и победа». Патриарх Кирилл провел литургию в храме Христа Спасителя
РИА «Новости»
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Накануне главного праздника всех православных — Рождества Христова — Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел литургию в храме Христа Спасителя. Священнослужитель напомнил, что вера помогает человеку без страха и уныния преодолевать трудности.

«Каждый церковный праздник, каждый воскресный день, каждая Божественная литургия открывают нам и еще раз напоминают о том, что Бог всесилен. Если с нами Бог, то с нами правда, с нами и победа», - заявил патриарх.

Накануне патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающим праздником и заявил о спасительной силе любви в традиционном Рождественском послании. По мнению священнослужителя, именно это в этом чувстве заключается смысл человеческой жизни. Патриарх добавил, что спасительная сила любви может исцелить равнодушие, злобу и ненависть.

Праздники РПЦ Патриарх Кирилл Православное рождество
06 января 2024, 22:35
Российский пловец пожаловался на грязь и эмигрантов в США
РИА «Новости»
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Проживающий в США российский чемпион мира по плаванию Андрей Минаков назвал эту страну небезопасным местом для жизни. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».

По словам спортсмена, на Западе и, особенно, в США очень грязно и много эмигрантов.

«Это уже не страны, которые были 10 лет назад. Россия в плане безопасности и комфорта впереди. Могу сказать, что сейчас на Западе, особенно в Америке, происходит Россия 90-х», - заявил спортсмен.

Минаков завоевал две серебряных медали чемпионата мира 2019 года, а также стал чемпионом на мировом первенстве 2021 года в эстафете. Сейчас он учится в Стэнфордском университете в США.

Ранее стало известно, что в декабре 2023 года на территорию США попытались проникнуть 302 тысячи нелегальных мигрантов из Мексики. Эта цифра стала абсолютным рекордом за всю историю ведения подобной статистики. А количество нелегалов, пробравшихся в США из Мексики за последний квартал прошлого года, превысило 785 тысяч человек.

США Спортсмены Мигранты Россия Запад
06 января 2024, 17:49
Сорвавший джек-пот новогодней лотереи россиянин не забрал выигрыш спустя пять дней
РИА «Новости»
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Поиски выигравшего один миллиард рублей обладателя купленного билета «Русского лото» в ТЦ Тюмени продолжаются пятый день после проведенного розыгрыша. На это указали в Telegram-канале организатора лотерей «Столото».

В надежде, что кто-то из покупателей билетов узнает себя, организаторы уточнили, что выигрышный билет находился в подарочном тубусе, который купили 7 декабря 2023 года в точке продаж «Столото» в тюменском торговом центре «Дарина».

Покупку победителю оформила продавец Марина Клюсова. Сама женщина заявила, что очень рада за победителя.

«Когда смотрела розыгрыш в эфире и услышала, что главный приз выиграл тюменец, сначала даже не поверила, но потом испытала чувства гордости и счастья за победителя», - подчеркнула она.

Новогодний розыгрыш «Русского лото» в прямом эфире 1 января показал телеканал НТВ. Джек-пот разыграли во втором туре, в котором выиграл один билет, купленный в Тюмени.

Организаторы лотереи напомнили, что обратиться за выигрышем победитель может в ближайшие три с половиной года. Но если этого не произойдет, деньги уйдут в государственный бюджет.

Лотереи Тюмень Россия Деньги

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