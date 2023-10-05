Подключение отопления на соцобъектах и в жилых домах практически завершили в Москве

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«Специалисты комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по переводу системы теплоснабжения на зимний режим работы, организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь, в социальные учреждения и многоквартирные дома», - рассказал он.

Бирюков добавил, что в этом году в столице отопительный сезон начался позже. Это связано с затянувшимся бабьим летом в городе.

В пресс-службе комплекса напомнили, что работы по включению отопления занимают до пяти дней. Сначала тепло подают в социальные учреждения и многоквартирные дома, затем - в офисы, предприятия торговли и промышленности.

Ранее горячую линию по вопросам отопления открыли в Москве. Жители смогут обратиться по вопросам подключения и работы батарей по номеру: 7 800 100-23-29.