Подключение отопления на соцобъектах и в жилых домах практически завершили в Москве
В Москве начался отопительный сезон. Город подключил уже более 82% жилых домов и почти 88% значимых социальных объектов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Специалисты комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по переводу системы теплоснабжения на зимний режим работы, организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь, в социальные учреждения и многоквартирные дома», - рассказал он.
Бирюков добавил, что в этом году в столице отопительный сезон начался позже. Это связано с затянувшимся бабьим летом в городе.
В пресс-службе комплекса напомнили, что работы по включению отопления занимают до пяти дней. Сначала тепло подают в социальные учреждения и многоквартирные дома, затем - в офисы, предприятия торговли и промышленности.
Ранее горячую линию по вопросам отопления открыли в Москве. Жители смогут обратиться по вопросам подключения и работы батарей по номеру: 7 800 100-23-29.