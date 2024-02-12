«Подкараулила». Панда Диндин из Московского зоопарка вытащила Катюшу в большой вольер

На кадрах видно, как детеныш панды рассматривает деревянные элементы лестницы. Она раскачивается из стороны в сторону и перекатывается с одной ступеньки на другую. Кроме того, Катюша вальяжно залезла в дверной проем, где ее ловко поймала мама и утащила в большой вольер.

«Катюша играла на лесенке, Диндин подкараулила и ловко ее вытащила в вольер. Через полминуты Катюша сбежала снова к своей лесенке», - рассказала Акулова.

Ранее Катюша научилась пользоваться шестым псевдопальцем. Эта часть лапы позволяет пандам с невероятной ловкостью захватывать даже самые тонкие веточки и листья бамбука.