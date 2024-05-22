22 мая 2024, 22:25

Подготовка к ПМЭФ-2024 в Санкт-Петербурге вышла на завершающую стадию

Global Look Press
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В Санкт-Петербурге состоялось рабочее совещание, на котором обсудили подготовку города к XXVII Петербургскому международному экономическому форуму. Его провел губернатор Александр Беглов.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно указывал на необходимость укрепления складывающегося многополярного мира. С этим же связана и главная тема форума в 2024 году - «Основа многополярного мира - формирование новых точек роста».

«Участие в нем уже подтвердили представители более 110 стран и территорий. Наша задача - достойно встретить делегации. <…> Санкт-Петербург на правах хозяина провел большую работу и завершает подготовку к встрече участников ПМЭФ », - подчеркнул Беглов.

По словам губернатора, необходимую работу провели по всем ключевым направлениям. Речь идет как о благоустройстве города и подготовке инфраструктуры, так и о формировании деловой, культурной и спортивной программ. Вопросам безопасности уделили отдельное внимание, а регламенты санитарно-эпидемиологического надзора проработали вместе с Роспотребнадзором.

Ключевой темой экспозиционно-деловой зоны Петербурга обозначили «Технологии, открытые для мира». Беглов заметил об одном из важнейших поручений Путина - строительстве Технологической долины в Южной планировочной зоне. Технологическое лидерство Северной столицы он назвал общей целью «На площадке ПМЭФ мы создаем плацдарм для будущих успехов города по приоритетным направлениям развития. Соглашения, которые город подпишет на Форуме, станут подспорьем в решении поставленных президентом задач», - сказал губернатор.

Санкт-Петербург Россия Владимир Путин ПМЭФ-2024
22 мая 2024, 21:03
Единый день голосования 2024 года получил свой логотип
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Центральная избирательная комиссия на заседании в среду, 22 мая, утвердила итоговый вариант логотипа единого дня голосования, который состоится в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что в этом году единый день голосования пройдет 8 сентября. Любые изменения, которые могут коснуться выборов, определят до 8 июля.

«С учетом пожеланий и рекомендаций наших коллег из регионов мы, как и обещали, доработали и утвердили логотип предстоящей в сентябре избирательной кампании», - подчеркнула председатель ЦИК.

В единый день голосования выборы разных уровней состоятся в 83 регионах. В 20 субъектах после единого дня голосования появятся новые губернаторы.

Среди них Хабаровский край, Курская, Кемеровская, Калининградская и Тульская область, где прошлые руководители досрочно оставили свои посты после перехода на работу в правительство и администрацию президента России.

В Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Крыму губернаторов изберут депутаты местных парламентов.

ЦИК РФ Россия Единый день голосования Выборы
22 мая 2024, 20:40
Фотосессия полуголых калужских студентов возбудила дискуссию среди горожан
Википедия
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Ежегодный конкурс Калужского государственного университета имени Циолковского «Мистер КГУ» привлек повышенное внимание. Причиной стали фотографии 10 студентов с голыми торсами, опубликованными на странице Медиацентра вуза во «ВКонтакте».

Некоторых пользователей возмутили снимки, о чем они поспешили написать в комментариях, где развернулась целая дискуссия о пределах допустимого и каким должен быть «образ русского парня». Но основная доля сообщений пришлась на студенток, которые положительно оценили спортивную форму однокурсников.

Организатор конкурса и глава управления корпоративных и внешних коммуникаций КГУ Илья Голец в комментарии 360.ru заявил, что не ожидал такого повышенного внимания к внутривузовскому мероприятию.

Он пояснил, что аналогичные фотосессии для конкурса проводят каждый год, но только в этот раз снимки вызвали интерес аудитории.

«У нас и в прошлом году такое тоже было, но такой реакции не было. Но нам приятно, что внутренний университетский конкурс стал таким инфоповодом», - заявил Голец.

Представитель вуза пояснил, что обычно дальше городских СМИ сообщения о конкурсе не уходили, а теперь им заинтересовались на федеральном уровне. Он добавил, что сам и кандидаты на титул «Мистер КГУ» отнеслись к такому вниманию с улыбкой.

«Я вижу просто молодых парней, которые с голым торсом фотографируются. Если кто-то увидел что-то эротическое и если это мужчина, то ему надо подумать, все ли у него хорошо», - добавил Голец.

Он подчеркнул, что в этом году практически такая же дискуссия развернулась вокруг фотосессии участниц конкурса «Мисс КГУ», где на фотографиях студентки стояли с цветами и обнаженными плечами. За такой вид девушек обозвали эскортницами.

«Так что для нас это не первое родео», - подытожил представитель вуза и добавил, что фотосессия студентов в костюмах такого ажиотажа не вызвала.

Скандал вокруг конкурсов красоты набрал обороты в Америке после того, как обладательницы титулов «Мисс США» и «Юная мисс США» отказались от своих званий. Матери победительниц заявили, что дочери столкнулись с домогательствами и травлей во время мероприятия.

Вузы Мужчины Студенты конкурсы
22 мая 2024, 17:53
Осужденного по делу о фейках мундепа Яшина отправили в ШИЗО
РИА «Новости»
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Руководство исправительной колонии в городе Сафоново Смоленской области отправило на 15 суток в штрафной изолятор бывшего московского муниципального депутата Илью Яшина*, отбывающего наказание по делу о фейках против российской армии. О наказании своего подзащитного в комментарии РИА «Новости» рассказал адвокат Михаил Бирюков.

Он пояснил, что осужденного обвинили в том, что он встал с койки на три минуты позже команды «подъем», что подпадает под нарушение режима.

«Мы будем это обжаловать, но уже после того, как он отбудет наказание в штрафном изоляторе», - заявил Бирюков.

Защитник добавил, что из-за отправки в штрафной изолятор Яшин* не сможет встретиться со своими родителями, которые приехали в колонию, где узнали о наказании сына. Следующее свидание осужденному положено только через четыре месяца.

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина* к 8,5 года колонии общего режима в декабре 2022 года.

Причиной возбуждения уголовного дела стали использованные обвиняемым заведомо недостоверные фотографии и видео о российских военных в Буче. Суд признал правомерным заявления прокурора, что Яшин* действовал по мотивам политической ненависти. Осужденный признать свою вину не признал. Адвокаты пообещали обжаловать приговор.

*Илья Яшин - признан в России иностранным агентом.

Суд Адвокаты ФСИН Россия
22 мая 2024, 17:30
Россиянам рассказали о пользе борща для здоровья
Телеканал «360»
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Борщ остается одним из главных первых блюд во многих российских семьях. Правильно приготовленный суп не только обладает прекрасным вкусом, но и приносит пользу здоровью. Как сообщил проект Роспотребнадзора «Здоровое питание», об этом в эфире программы «Формула еды» на телеканале «Россия 1» рассказал врач и ведущий Сергей Агапкин.

Борщ остается одним из главных первых блюд во многих российских семьях. Правильно приготовленный суп не только обладает прекрасным вкусом, но и приносит пользу здоровью. Как сообщил проект Роспотребнадзора «Здоровое питание» , об этом в эфире программы «Формула еды» на телеканале «Россия 1» рассказал врач и ведущий Сергей Агапкин.

Специалист пояснил, что в свекле, чесноке, помидорах и томатной пасте содержатся антираковые вещества, а мясной бульон устраняет дефицит железа, укрепляет сердце и сосуды. Кроме того, борщ помогает восстанавливать силы после тяжелых болезней или перенесенных операций.

Предпочтение лучше отдавать супу, приготовленному дома, а не покупному.

Посвященная борщу программа «Формула еды» стала лидером субботнего эфира, собрав у экранов телевизоров более 1,37 миллиона зрителей.

Новый выпуск посвятят приготовлению и полезным свойствам камбалы. О рыбе расскажут ведущие Сергей Агапкин и Сесиль Плеже, а практические рекомендации даст эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова.

Еда Роспотребнадзор Россия

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