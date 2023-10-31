Подержанные книги стали пользоваться популярностью на маркетплейсах

При этом на классифайдах (сайтах с объявлениями) спрос на старые книги увеличился на 24%. Представители Wildberries заявили, что продажи букинистических изданий выросли на 300% с января по сентябрь этого года. По мнению сотрудников маркетплейса, такой рост связан увеличением ассортимента книжной продукции и расширением штата компании.

«Продажи букинистических изданий значительно выросли в первом полугодии год к году», - отметило издание.

В «Авито» добавили, что рост спроса на подержанные книги увеличился за первое полугодие до 24%, а на новые - до 28%.

Ранее психолог Алина Малинина предупредила россиян о возможной зависимости из-за увлечения шоппингом на маркетплейсах. По ее словам, некоторые люди пытаются с помощью онлайн-покупок побороть депрессию и тревогу, но процесс их затягивает и вызывает дополнительный стресс.