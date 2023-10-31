Подержанные книги стали пользоваться популярностью на маркетплейсах
Спрос на подержанные книги вырос на российских маркетплейсах на 38% за первое полугодие 2023 года. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные российских онлайн-ритейлеров.
При этом на классифайдах (сайтах с объявлениями) спрос на старые книги увеличился на 24%. Представители Wildberries заявили, что продажи букинистических изданий выросли на 300% с января по сентябрь этого года. По мнению сотрудников маркетплейса, такой рост связан увеличением ассортимента книжной продукции и расширением штата компании.
«Продажи букинистических изданий значительно выросли в первом полугодии год к году», - отметило издание.
В «Авито» добавили, что рост спроса на подержанные книги увеличился за первое полугодие до 24%, а на новые - до 28%.
Ранее психолог Алина Малинина предупредила россиян о возможной зависимости из-за увлечения шоппингом на маркетплейсах. По ее словам, некоторые люди пытаются с помощью онлайн-покупок побороть депрессию и тревогу, но процесс их затягивает и вызывает дополнительный стресс.