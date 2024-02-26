Подачу заявлений на возврат средств из Qiwi-кошельков решили упростить

Всего специалисты АСВ обнаружили около 4,4 миллиарда рублей на 9,3 миллиона электронных кошельков у россиян.

В среднем на кошельках с полной идентификацией клиента находится 2034 рубля, в кошельках с упрощенной идентификацией - 328 рублей, на анонимных кошельках остатки составляют порядка 212 тысяч рублей.

В АСВ отметили, что законопроект о страховании вкладов не затрагивает электронные кошельки, поэтому требования по ним удовлетворят во время ликвидации Qiwi-банка в порядке третьей очереди. Также в Агентстве подчеркнули, что для расчетов с кредиторами у Qiwi-банка достаточно активов.

Ранее «360» опроверг фейк о том, что лишение Qiwi-банка лицензии окажетс серьезное влияние на экономическую ситуацию в России.