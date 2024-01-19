19 января 2024, 23:41

Подачу газа ввели в 11 тысяч домов после проверки прокуратуры

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Сотрудники прокуратуры провели проверку исполнения законодательства РФ в области газификации и газоснабжения. Об этом сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Андрей Иванов.

По его данным, после этого в эксплуатацию ввели восемь тысяч энергообъектов, создание которых предусматривалось региональными программами. Всего газ поступил в 11 тысяч жилых домов в 26 субъектах страны.

По требованиям прокуроров на учет поставили свыше 5,1 тысячи бесхозяйных коммуникаций, из них на две тысячи уже зарегистрировали право публичной собственности.

«По предложению Генпрокуратуры России правительство запустило инструмент бесплатного строительства газопроводов до границ земельных участков», - отметил Иванов.

Также в Минэнерго РФ начали корректировку дорожной карты по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации. Работа в этом направлении продолжается.

В 2023 году Мособлгаз газифицировал 70 населенных пунктов Подмосковья по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области».

Генпрокуратура РФ Газ Россия
19 января 2024, 22:53
Российскую авиакомпанию оштрафовали за смерть кошки на борту самолета
РИА «Новости»
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Петербургский суд оштрафовал авиакомпанию «Россия» за смерть кошки на борту самолета. Об этом сообщила в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов города.

Животное погибло 20 декабря 2022 года, когда его хозяин летел с тремя кошками из Санкт-Петербурга в Калининград. Одну он взял с собой в салон, две других находились в специальных переносках в багажном отсеке.

После посадки ему сообщили, что одна из кошек погибла от травм. Ее загрызла собака породы ягдтерьер, которая без труда проломила переноску и расправилась с его домашней питомицей. Пес находился в багажном отсеке без намордника, без клетки и необходимых защитных сеток, как отметил истец.

Мужчина в суде потребовал взыскать с авиакомпании «материальный вред в 667 534 рубля (включая содержание кошки за пять лет), моральный вред в 800 000 рублей, судебные расходы и страховку».

«Суд иск удовлетворил частично, взыскав с АО „АК Россия“ 11 700 рублей материального ущерба, 50 000 рублей морального вреда, штраф в размере 30 850 рублей», - уточнили в пресс-службе.

Ранее умер толстый кот Виктор , которого не пустил на рейс из-за перевеса.

Штрафы Санкт-Петербург Коты Самолеты
19 января 2024, 22:46
Цифровой профиль мигрантов создадут в России
РИА «Новости»
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Мигрантам, приезжающим в Россию, создадут цифровые профили. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на правительственный план реализации в 2024–2025 годах концепции миграционной политики России.

Документ предполагает сбор биометрических персональных данных и создание цифрового профиля иностранных граждан. Это должно упростить мигрантам получение подтверждение личности.

Кроме того, мигрантам могут усилить меры ответственности за нарушение российских законов. Такие поправки должны предложить силовые ведомства до 20 марта. В том числе, рассматривается мера по заморозке активов иностранцев, причастных террористической деятельности. Эти меры разработает Росфинмониторинг.

Ранее стало известно, что в России введут обязательный консульский учет соотечественников за границей. Власти хотят к июню 2025 года определить понятие «гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации» и конкретизировать статус этих людей.

Мигрантам, приезжающим в Россию, создадут цифровые профили. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на правительственный план реализации в 2024–2025 годах концепции миграционной политики России.

Мигранты Законы Россия
19 января 2024, 22:21
Социолога Григория Юдина внесли в список иноагентов
РИА «Новости»
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Министерство юстиции России пополнило список иноагнетов физическими и юридическими лицами. В реестре оказались социолог Григорий Юдин* и блогер Владислав Олейник*.

Также в список попали еще три человека и две организации. Среди них - политик и экоактивист Евгения Чирикова*, журналистка Лола Тагаева* и политик Владислав Живица*.

По данным Минюста, некоммерческое партнерство «Институт развития прессы - Сибирь» убрали из списка в связи с его ликвидацией.

Ранее иноагентом признали писателя Бориса Акунина *. Вместе с ним в реестр занесли журналиста Александра Минкина* и создателя Telegram-канала Moscow Сalling Андрея Куршина*.

В 2023 году Следственный комитет России завел уголовное дело против мультипликатора Олега Куваева* за видеоролик с Масяней в поддержку Вооруженных сил Украины.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Блогеры Россия Иноагенты
19 января 2024, 21:32
Девочка-подросток забеременела от 13-летнего «супруга» в Ленобласти
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В Ленинградской области 14-летняя девочка ждет ребенка от 13-летнего мальчика. Юную мать на 31 неделе беременности госпитализировали с угрозой преждевременных родов. Об этом сообщило издание «КП-Санкт-Петербург».

По данным издания, девочка попала в больницу Всеволжска со схватками. Но врачам удалось стабилизировать состояние будущей мамы.

Отцом ребенка стал 13-летний мальчик. По цыганским обычаям он считается мужем девочки, хотя официально они не расписаны. Зачатие произошло приблизительно в мае 2023 года.

В апреле 2022 года 10-летняя школьница из Красноярска забеременела от 14-летнего подростка. Врачи обнаружили беременность на шестом месяце, когда девочка начала жаловаться на боли в животе. Отцом ребенка стал 14-летний мальчик, с которым она училась в одной школе. По словам подростка, они с девочкой «решили попробовать». Хотя родители школьницы не стали писать заявление на парня, полиция завела против него уголовное дело об изнасиловании.

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