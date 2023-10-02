Почти тысячу видеокамер подключили к системе «Безопасный регион» в Подмосковье за неделю

Читайте нас в:

Видеокамеры следят за безопасностью на входах в подъезды многоквартирных домов, в парках, на дорогах и перекрестках, в общественном транспорте и на других объектах региона.

Всего к системе подключено свыше 125 тысяч камер. Только с начала текущего года в Московской области установили почти 14,5 тысячи устройств.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья на ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

За неделю к системе «Безопасный регион» подключили 989 видеокамер в Подмосковье. Об этом сообщили в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.