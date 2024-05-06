Почти три сотни россиян застряли в аэропорту Египта

По ее словам, рейс перенесли уже в третий раз. Отправиться в Москву не могут около 260 россиян. Туристы уже прошли регистрацию и сдали багаж. Собеседница издания отметила, что вылет должен был состояться в 06:00, однако его перенесли на 23:00.

«В 19 часов всех привезли в аэропорт и „заперли“. Мы прошли регистрацию, сдали багаж. Ждали, пока пригласят на посадку, но этого не случилось», - подчеркнула она.

Еду и воду в аэропорту продают за доллары. У многих туристов нет валюты. Только спустя шесть часов администрация аэропорта предоставила людям питание.

В пятом часу утра одну группу российских туристов отправили самолетом в Москву. Другие соотечественники остались ждать своего рейса. По данным авторов материала, причиной переноса вылета может быть нехватка самолетов у авиакомпании Al Masria.