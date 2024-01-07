07 января 2024, 18:51

Почти полтора миллиона россиян приняли участие в праздновании Рождества

РИА «Новости»
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В российских регионах почти 1,5 миллиона граждан приняли участие в мероприятиях, посвященных православному Рождеству. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В новых регионах России провели 167 праздничных мероприятий для 12,7 тысячи граждан. Безопасность и порядок во время богослужений в храмах обеспечивали порядка 43 тысяч полицейских, сотрудников Росгвардии, народных дружинников.

Представитель ведомства отметила, что в столичном Храме Христа Спасителя присутствовали почти 2,5 тысячи человек. Они участвовали в богослужении, которое провел настоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл.

В Успенском соборе Сергиева Посада службу провел епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл. Начало богослужения ознаменовалось колокольным звоном. Божественная литургия также прошла в Тихвинском храме в Коломне.

Россия Православное рождество
07 января 2024, 18:33
Более 150 машин застряли на границе Калининграда с Польшей
РИА «Новости»
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На пункте пропуска автомобилей на границе Калининградской области с Польшей в настоящее время находятся 150 автомобилей. Об этот РИА «Новости» сообщили в пресс-службе региональной таможни.

Очередь на КПП «Мамоново-2» начала образовываться еще 6 января, там стояли порядка 130 легковушек. На следующее утро польская сторона начала очень медленно принимать автомобили, а в период с 08:00 до 09:00 границу не пересек ни один автомобиль.

«Калининградские таможенники за сутки оформили 512 транспортных средств на выезд. Однако можно было оформить гораздо больше, если бы сопредельная сторона начала работать оперативнее. Только около КПП на выезд из России стоят около 150 машин, они продолжают подъезжать», - заявили в пресс-службе.

Секретарь таможни отметила, что от польской стороны не поступали разъяснения о причинах замедления пропуска автомобилей. По ее словам, на российской стороне машины выпускают спустя несколько минут.

В конце декабря на границе Калининградской области с Польшей также образовалась пробка. В очереди стояли порядка 300 автомобилей.

Таможня Пробки Россия Машины Польша Калининград
07 января 2024, 17:02
Дефицит мяса птицы в регионах объяснили влиянием погоды на доставку
РИА «Новости»
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Охлажденное мясо курицы пропало во время новогодних каникул в магазинах торговой сети X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») на Урале и в Самарской области. В пресс-службе ретейлера в комментарии РБК объяснили, что на поставку повлияли сильные морозы и снегопады.

Представитель компании подчеркнул, что график движения большегрузов уже вошел в норму и в ближайшее время дефицит курятины исчезнет.

«Мы делаем все возможное для того, чтобы довезти недостающий товар до магазинов как можно быстрее и обеспечить наших покупателей всем необходимым», - заявили в пресс-службе.

Представитель еще одной торговой сети на условиях анонимности заявил журналистам, что никаких проблем с охлажденной птицей у ретейлеров нет. По его словам, товары периодически пропадают во время праздничных дней.

Об исчезновении курицы из продажи в магазинах Екатеринбурга ранее сообщало Ura.ru со ссылкой на покупателей. В пресс-службе правительства Свердловской области заявили, что поставки в сетевые магазины снизились во время праздничных дней. О том, что никаких причин для беспокойства нет, заявили в Минсельхозе Челябинской области в комментарии изданию 74.Ru.

Беспокойство россиян исчезновением мяса птицы вполне объяснимо после пережитого в конце 2023 года дефицита и резкого взлета цен на яйца. Ситуацию в ходе прямой линии прокомментировал президент России Владимир Путин. Он извинился перед жителями страны и пообещал, что ситуация стабилизируется в самое ближайшее время.

Птицы Россия Магазины Ретейл
07 января 2024, 16:06
Россиян призвали не опасаться иностранных трудовых мигрантов
РИА «Новости»
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Опасения россиян перед иностранными рабочими являются полностью безосновательными. Об этом РИА «Новости» заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Мне хорошо известно о страхе россиян перед трудовыми мигрантами. Хотя он является абсолютно безосновательным. По статистике МВД, россияне совершают гораздо больше преступлений, чем мигранты», - сказал он.

Омбудсмен также ответил на опасения, что иностранные специалисты займут рабочие места коренных россиян.

«Но и это совершенно не так. Сегодня у россиян есть все возможности в зависимости от квалификации и уровня образования применить свои знания и силы в любой отрасли, в любой профессии, по любой зарплате», - добавил Титов.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в отечественной экономике сложилась опасная ситуация из-за дефицита рабочих рук. По ее словам, самая непростая обстановка в химической промышленности и машиностроении.

Мигранты Рабочие места Россия
07 января 2024, 11:25
Путин рассказал о возвращении в Россию иконы из Нью-Йорка
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин привез икону с ликом святой Елизаветы Федоровны Романовой из Нью-Йорка, после чего поместил ее в Ново-Огареве, где жила великая княгиня. Об этом глава государства сообщил во время рождественского богослужения на территории резиденции в Московской области.

Президент показал икону своим гостям - семьям погибших в ходе СВО бойцов.

«Икону с мощами мне подарил предстоятель Русской православной церкви в Нью-Йорке. Я привез ее сюда, поставил дома и не сразу осознал, что Елизавета Федоровна вернулась домой. Ведь она жила раньше здесь. Это символично», - рассказал Путин.

Глава государства отметил, что позднее поручил перенести святыню в храм Спаса Нерукотворного Образа из дома, который являлся домовой церковью Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича Романовых.

Елизавета славилась своими делами милосердия, ее убили в следующую ночь после расстрела царской семьи 17 июля 1918 года. В 1992 году княгиню причислили к лику святых.

В канун Рождества Путин провел встречу с семьями военных, которые погибли в ходе СВО на Украине. Дети рассказали ему о своих впечатлениях от экскурсий по российской столице.

Россия Владимир Путин

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