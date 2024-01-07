Почти полтора миллиона россиян приняли участие в праздновании Рождества

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В новых регионах России провели 167 праздничных мероприятий для 12,7 тысячи граждан. Безопасность и порядок во время богослужений в храмах обеспечивали порядка 43 тысяч полицейских, сотрудников Росгвардии, народных дружинников.

Представитель ведомства отметила, что в столичном Храме Христа Спасителя присутствовали почти 2,5 тысячи человек. Они участвовали в богослужении, которое провел настоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл.

В Успенском соборе Сергиева Посада службу провел епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл. Начало богослужения ознаменовалось колокольным звоном. Божественная литургия также прошла в Тихвинском храме в Коломне.