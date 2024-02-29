29 февраля 2024, 10:26

Почти половине россиянин приходилось работать в отпуске

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За последние три года 44% россиян хотя бы раз работали во время отпуска. Об этом сообщило РБК со ссылкой на результаты опроса «Авито Работа».

Порядка четверти респондентов поделились, что им приходилось выходить на работу один-два раза во время отпуска. А еще 9% опрошенных до конца отдыха возвращались к работе три–четыре раза за последние три года.

По данным исследования, больше половины (60%) россиян поднимают трубку и отвечают на сообщения коллег во время отпуска. Прибегают к рабочим чатам в основном специалисты сфер маркетинга, рекламы и PR (55%), туризма (48%), фитнеса и салонов красоты (47%), а также онлайн-торговли (46%).

Никогда не пишут и не звонят коллегам на отдыхе только 33% участников опроса.

Кроме того, исследователи узнали, что за последние три года стало больше людей, которые не готовы отвлекаться на рабочие процессы во время отпуска. В прошлом так считали 43% респондентов, а сейчас - уже 47%.

Ранее стало известно, что отпуск в Турции для россиян подешевеет в несколько раз.

Исследования Отпуск Работа
29 февраля 2024, 09:37
Особняк Кушашниковых в Москве решили пустить с молотка
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Государственная компания «Дом.РФ» решила выставить на аукцион в третьем квартале 2024 года особняк купцов Кушашниковых, который относится к объектам культурного наследия федерального значения. Об этом написал РБК.

В лот входит здание площадью более тысячи квадратных метров, а также участок на 0,18 гектара. Цена лота пока не определена. Однако эксперты рынка недвижимости оценили особняк в 100 миллионов рублей. При этом покупателю придется учесть затраты на то, чтобы приспособить объект под свои нужды.

В частности, из-за охранного статуса в доме жить нельзя. Но в нем могут разместиться офисы или торговый объект. Не исключено, что объект заинтересует какого-нибудь мецената для размещения в нем музей или художественной галереи.

Дом Кушашниковых построили на рубеже XVII-XVIII. Он выполнен в стиле барокко и раннего классицизма.

Ранее в Москве решили выставить на торги здание у Донского монастыря постройки шестидесятых годов.

Недвижимость Москва
29 февраля 2024, 09:28
Цены в России решили отвязать от мировых
РИА «Новости»
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Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект об отвязке цен внутри России от общемировых. Об этом сообщил «Коммерсант».

Инициатива позволит Федеральной антимонопольной службе не учитывать общемировые ценовые индикаторы при определении монопольно низкой и высокой стоимости товара.

Авторы поправок отметили, что зачастую внутренние цены в России основаны без учета текущей ситуации в стране, а изменения в законодательство обеспечат интересы граждан. Проект затронет товары, стоимость которых уже сформировали с помощью отечественных индикаторов.

Управляющий партнер Veta Илья Жарский отметил, что если российский рынок лишат возможности ориентироваться на мировые цены, то ему необходимо предложить собственные правила ценообразования и ориентиры. По его словам, в условиях изолированного рынка определение цены на товары выглядит сложно.

Ранее замглавы ФАС Петр Иванов заявил, что у ведомства появились вопросы к ценообразованию в сервисе «Яндекс Такси».

Депутаты Торговля Россия
29 февраля 2024, 08:00
Трансляция послания Путина Федеральному собранию. Главные тезисы
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин 29 февраля выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. В нем глава государства традиционно даст оценку положению дел в стране, а также определит главные направления внутренней и внешней политики России. «360» ведет текстовую трансляцию события.

08.00 - Путин огласит послание Федеральному собранию в Гостином Дворе в Москве. Выступление начнется в полдень.

Россия Владимир Путин Послание Путина Федеральному собранию 2024
29 февраля 2024, 04:19
Известного педиатра арестовали после интервью журналистке-иноагенту
Pxhere
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Педиатра и автора блога «Заметки детского врача» Сергея Бутрия арестовали на 10 суток после интервью журналистке Катерине Гордеевой*. Об этом стало известно из базы судов города Москвы.

Врача признали виновным по административному делу о возбуждении ненависти и вражды. Бутрию вынесли приговор еще 22 февраля. Его адвокат обжаловал решение суда, но последний отклонил апелляцию. Бутрия не выпустили из спецприемника.

Педиатр дал интервью почти год назад, но его заявления привлекли внимание силовиков в конце 2023 года. Они обратились в прокуратуру, где решили, что врач проявил неуважение к коллегам-патриотам своей антивоенной позицией.

«Высказывания, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц, выделенной по социальному признаку - „врачи, разделяющие ценности российского общества“», - говорится в решении суда.

Ранее бывшего заместителя главврача по ресурсному обеспечению одной из больниц Новокузнецка признали виновным в получении взятки в крупном размере, приговорив к восьми годам колонии строгого режима и штрафу на более чем 12,6 миллиона рублей.

*Признана иноагентом на территории России.

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