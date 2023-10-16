Почти половина россиян при покупке автомобиля доверились мнению блогеров

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В опросе участвовали 10 тысяч человек по всей России. Почти половина респондентов (47%) призналась, что просматривала контент автомобильных блогеров. Их мнение узнавали даже люди, которые не водили машину. При этом около 54% опрошенных водителей просматривали материалы автоблогеров перед тем, как покупать машину.

Респонденты отметили, что удобнее всего для изучения им показались видеоматериалы. Согласно результатам исследования, больше всего опрошенные россияне выразили интерес к таким темам как технические характеристики автомобилей, отзывы на них, а также эксплуатационные расходы, стоимость и финансовые аспекты.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о всплеске популярности машин из Китая. По его мнению, китайские производители смогли существенно нарастить качество своей продукции.