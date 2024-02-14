Почти четверть месячной нормы снега выпадет в Москве в четверг и пятницу

В четверг и пятницу, 15–16 февраля, в Москве выпадет от семи до 12 миллиметров снега. Данный показатель составляет практически четверть месячной нормы осадков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передало АГН «Москва».

По его словам, в четверг, 15 февраля, Москва попадет в периферию антициклона. Атмосферное давление будет на 12–15 миллиметров ртутного столба выше нормы. В результате воздух будет перенасыщен влагой. Кроме того, пройдет снег, а местами он будет сильный.

«За эти два дня, по оценкам, выпадет около 10 миллиметров осадков - от семи до 12 миллиметров - это 20–25% от месячной нормы. Необычность ситуации в том, что холодная погода и одновременно снег», - сказал Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что из-за сложной барической ситуации в Москве сделать прогноз сложнее: антициклон с востока и циклон с запада противоборствуют. В итоге априорная вероятность прогноза падает из-за противостояния двух мощных погодных образований.

Ранее желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до 16 февраля.