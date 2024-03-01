01 марта 2024, 14:19

Почти 80% россиян заявили о доверии Путину

РИА «Новости»
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Большинство россиян (79,6%) заявили, что доверяют президенту Владимиру Путину. Его работу одобрили 77,3% респондентов, участвовавших в социологическом опросе ВЦИОМ. Его результаты опубликовали на сайте центра.

Опрос методом телефонного интервью провели с 19 по 25 февраля. В нем участвовали 1600 граждан старше 18 лет.

ФОМ также провел опрос общественного мнения. По его данным, о доверии Путину заявили 82% респондентов. Работу главы государства одобрили 80% россиян.

Опрос проводили с 23 по 25 ноября, в нем приняли участие 1,5 тысячи человек из разных регионов России.

В середине февраля работу Путина на высшем государственном посту одобряли 76,9% россиян. Ему также доверяли 79,4% опрошенных.

Россия продолжает готовиться к президентских выборам. Голосование состоится с 15 по 17 марта.

Исследования Опросы Россия Владимир Путин
01 марта 2024, 14:42
Программу маткапитала в России предложили сделать бессрочной
РИА «Новости»
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Законопроект, по которому программа материнского капитала может стать бессрочной, внесли на рассмотрение депутатов Госдумы. Его текст опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы законодательной инициативы в пояснительной записке отметили, что право получения материнского капитала имеют родители детей, рожденных или усыновленных с 1 января 2007 года по 31 декабря 2026 года.

«Представляется необходимым <…> сделать действие программы материнского капитала бессрочным», - говорится в материалах.

Депутаты Россия
01 марта 2024, 14:26
Ветеринар назвала самые популярные породы кошек
Freepik
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Мейн-куны и хайленд-фолды оказались одними из самых популярных пород кошек среди россиян. Об этом сообщила ветеринарный врач сети ветклиник «Василек» Татьяна Гольнева в беседе с РИАМО.

«Мейн-куны по-прежнему являются популярными. Также сейчас набирает популярность хайленд-фолд - это порода британских длинношерстных. Они отличаются от стандартных вислоухих кошек своей длинной шерстью и красотой. При этом шерсть их требует ухода. Также продолжают набирать популярность рэгдоллы - кошки-куклы, знаменитые своим ласковым характером», - заявила ветеринар.

Прежде чем купить породистую кошку, стоит ознакомиться с особенностями поведения питомца, предупредила специалист. Так, если человек решил завести бенгала, то они нужно понимать, что это очень активные кошки, которые будут бегать и вести активный образ жизни.

Рэгдолы славятся своей добротой и ориентированностью на человека. При этом британцы или шотландцы не особо ласковые и часто живут своей жизнью.

Ранее ветеринар Андрей Руденко посоветовал кормить кошек промышленным кормом.

Животные
01 марта 2024, 14:12
Победителей всероссийского конкурса брендов объявили в Москве
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Церемония награждения участников всероссийского конкурса брендов «Знай наших» состоялась в ВЭБ Центре в Москве 29 февраля. В финал прошли 85 торговых марок из 42 регионов России.

«Российские товары конкурентны не только на нашем рынке. Многие, в том числе из финалистов сегодняшнего конкурса, представлены за рубежом», - сообщила гендиректор АСИ.

Конкурс, организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ, собрал более 12 тысяч участников со всей страны. Победителями в пяти основных номинациях стали 15 брендов, два из которых представляют Москву, а остальные - другие российские регионы. Всего же в 21 партнерской и специальной номинации наградили 70 торговых марок.

«Участники конкурса сделали большой шаг вперед, мобилизовав свои команды для представления бренда, а значит совершенно точно улучшили свои продукты и повысили узнаваемость российских товаров и услуг, что делает в целом российскую экономику конкурентной», - рассказал Стуглев.

Победителям помогут продвигать продукцию на крупных маркетплейсах и в торговых сетях. Лидеров конкурса также ждут бесплатные кампании от операторов наружной рекламы, участие в крупных деловых мероприятиях, телеэфиры и публикации в СМИ, доступ к образовательным программам и бизнес-экспертизе.

Конкурс объединил множество разных бизнес-проектов - от народных художественных промыслов до высоких технологий, обратил внимание председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Он отметил, что россияне гордятся отечественными товарами и услугами и готовы их приобретать.

Некоторые лидеры конкурса признались, что не ожидали победы.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева поблагодарила партнеров конкурса. По ее словам, количество заявок от участников в этом году превысило ожидания организаторов.

Организаторы конкурса ставили цель показать, на что способны отечественные бренды, и раскрыть их потенциал. Продукцию участников оценивали комплексно: учитывали качество, дизайн, а также уникальные характеристики.

По мнению жюри, минимум 85 брендов не просто не уступают иностранным аналогам, но и превосходят их. Победителей поздравил помощник президента России Максим Орешкин.

«Те, кто собрался сегодня в зале, за последние пару лет продемонстрировали действительно великолепные результаты. Вы где-то рискнули, где-то сделали увеличенные инвестиции, пошли в создание новых продуктов. И поверьте мне: тот риск, на который вы пошли за последние два года, более чем оправдан», - отметил Орешкин.

«Мы просто делали свою работу. Мы хотели показать, что в России действительно есть хорошие производители и качественные товары», - рассказал один из участников.

Конкурсантов поприветствовал председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. Он отметил, что в этом состязании нет проигравших.

«Люди в городах уже привыкли к определенному уровню качества, скорости предоставления услуги, товарному разнообразию. Бренды сегодня конкурируют на только за кошелек потребителя, но и за его внимание и сердце, привычки и образ жизни», - добавил Шувалов.

Россия конкурсы Москва
01 марта 2024, 14:06
Вопрос нейтрализации космических угроз должен всегда быть в сфере внимания — Путин
РИА «Новости»
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Тему нейтрализации угроз в космосе вынесли на повестку совещания президента Владимира Путина с членами Совета безопасности страны 1 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе, по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе», - обратил внимание глава государства.

Путин подчеркнул, что говорит «якобы», так как никаких подобных планов у России нет. Тем не менее, вопрос космоса и нейтрализации угроз, которые могут возникнуть в космической сфере, должен постоянно быть в сфере внимания.

«Давайте об этом сегодня и поговорим», - добавил глава государства, передав слово министру обороны Сергею Шойгу.

Шойгу ранее уже отмечал, что на Западе на этот счет успели наговорить «много разных глупостей».

«То угроза этому, то тому, то ядерное оружие в космосе. Сегодня им ясно ответили: у нас все есть, лучше не связывайтесь », - сказал министр после послания президента России Федеральному собранию.

В своем выступлении Путин обращал внимание, что в ближайшее время новейшие ракеты «Сармат» продемонстрируют на боевом дежурстве.

Информацию о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, ранее длительное время муссировали в США.

Владимир Путин Совет безопасности РФ

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