Почти 80% россиян положительно оценили работу Путина

Большинство россиян (76,2%) заявили, что одобряют деятельность главы государства. Опрос проводился по телефону с 22 по 28 января, в нем приняли участие 1600 граждан старше 18 лет.

Аналогичное исследование провел ФОМ. Среди респондентов 80% россиян сообщили, что положительно относится к работе президента. Порядка 80% респондентов заявили, что доверяют ему. Опрос проводился 28 января, в нем участвовали 1,5 тысячи россиян старше 18 лет.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что в мире недовольными западными лидерами. При этом рейтинг уважения к Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину неизменно растет.