Почти 70 предприятий открыли на первых этажах в домах по реновации на западе Москвы

По его словам, территорию домов занимают объекты для социальных нужд жителей дома: магазины, пекарни, кофейни, салоны красоты, пункты выдачи онлайн-заказов и другие.

«Только с начала этого года в новостройках по реновации на западе столицы открылось 19 предприятий социально-бытовой направленности», - сказал Левкин.

Кроме того, он добавил, что благодаря таким помещениям удалось создать новые рабочие места, повысило доступность услуг и сделать проживание в микрорайоне комфортнее и удобнее.

Немаловажно, что услугами этих предприятий пользуются не только жильцы самих новостроек, но и другие москвичи, которые живут поблизости к ним.

Руководитель департамента отметил, что на западе столицы передали под заселение уже 30 новостроек, в которых получили квартиры москвичи 124 домов старого жилфонда. К заселению постояльцев готовят еще два новых дома.

Всего в округе в программу реновации вошли 559 домов, где суммарно проживает приблизительно 105 тысяч человек.

Ранее москвичам рассказали о новом квартале, который построят на территории завода «Прожектор» на востоке столицы.