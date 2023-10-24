Почти 70 предприятий открыли на первых этажах в домах по реновации на западе Москвы
В нежилых помещениях на первых этажах новостроек по программе реновации на западе Москвы открыли 68 коммерческих предприятий. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
По его словам, территорию домов занимают объекты для социальных нужд жителей дома: магазины, пекарни, кофейни, салоны красоты, пункты выдачи онлайн-заказов и другие.
«Только с начала этого года в новостройках по реновации на западе столицы открылось 19 предприятий социально-бытовой направленности», - сказал Левкин.
Кроме того, он добавил, что благодаря таким помещениям удалось создать новые рабочие места, повысило доступность услуг и сделать проживание в микрорайоне комфортнее и удобнее.
Немаловажно, что услугами этих предприятий пользуются не только жильцы самих новостроек, но и другие москвичи, которые живут поблизости к ним.
Руководитель департамента отметил, что на западе столицы передали под заселение уже 30 новостроек, в которых получили квартиры москвичи 124 домов старого жилфонда. К заселению постояльцев готовят еще два новых дома.
Всего в округе в программу реновации вошли 559 домов, где суммарно проживает приблизительно 105 тысяч человек.
Ранее москвичам рассказали о новом квартале, который построят на территории завода «Прожектор» на востоке столицы.