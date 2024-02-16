Почти 600 школ и детских садов построили в Москве с 2011 года

Он уточнил, что среди новых образовательных объектов 417 детских садов и 180 школьных зданий. Общая площадь учебных заведения составила порядка 3,33 миллиона квадратных метров.

«Формирование комфортной и качественной городской среды подразумевает активное строительство социальных объектов в шаговой доступности от жилых кварталов, и одни из самых востребованных - детские сады и школы», - объяснил заммэра.

По его словам, новые здания для учеников и воспитанников организовывают как в районах новостроек, так и в уже сформировавшихся кварталах. Немаловажно, что детские сады и школы также строят в рамках программы реновации для развития городской инфраструктуры.

Кроме того, в мегаполисе с 2011 года активно благоустраивают районы в рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Ранее московские школьники изучили более 200 документов в проекте Главархива.