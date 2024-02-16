16 февраля 2024, 13:45

Почти 600 школ и детских садов построили в Москве с 2011 года

РИА «Новости»
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С 2011 года в Москве построили 597 образовательный учреждений. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что среди новых образовательных объектов 417 детских садов и 180 школьных зданий. Общая площадь учебных заведения составила порядка 3,33 миллиона квадратных метров.

«Формирование комфортной и качественной городской среды подразумевает активное строительство социальных объектов в шаговой доступности от жилых кварталов, и одни из самых востребованных - детские сады и школы», - объяснил заммэра.

По его словам, новые здания для учеников и воспитанников организовывают как в районах новостроек, так и в уже сформировавшихся кварталах. Немаловажно, что детские сады и школы также строят в рамках программы реновации для развития городской инфраструктуры.

Кроме того, в мегаполисе с 2011 года активно благоустраивают районы в рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Ранее московские школьники изучили более 200 документов в проекте Главархива.

Школы Строительство Детские сады Андрей Бочкарев Москва
16 февраля 2024, 13:57
Обучающие встречи для предпринимателей на тему нетворкинга пройдут в Москве
Freepik
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Государственное бюджетное учреждение (ГБУ) «Малый бизнес Москвы» ждет предпринимателей и желающих открыть свое дело на бесплатной встрече 19 февраля в 15:00. Гостей обучат нетворкингу. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Мероприятия организуют в рамках проекта «Нетворкинг-марафон». Всего в этом году пройдет 10 встреч, каждую из которых посвятят определенному аспекту.

Участники смогут найти партнеров по бизнесу, инвесторов, амбассадоров и других соратников. Кроме того, они получат драгоценные знания и навыки. В программе - выступления спикеров, занятия для отработки полученной информации и техник под руководством бизнес-тренеров.

Встречи пройдут по адресу: улица Покровка, дом 47, площадка «Цифровое деловое пространство». Лекции будут длиться порядка четырех часов. Предварительно нужно зарегистрироваться на портале mbm.mos.ru.

Ранее москвичей пригласили на курс эффективных переговоров от «Технограда».

Бизнес Москва
16 февраля 2024, 13:38
Суд отклонил иск к МТС из-за «голой вечеринки»
РИА «Новости»
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В Таганском суде Москвы прошло слушание по делу о компенсации одного миллиарда долларов к компании МТС. Иск отклонили, сообщило РИА «Новости».

Компенсацию требовал некий Александр Трещев. Поводом иска стала «голая» вечеринка.

«В удовлетворении искового заявления Трещева Александра Станиславовича к ПАО „МТС“ отказать», - констатировала судья Ольга Синельникова.

Сам Трещев на заседание не явился. Он просил перенести слушание якобы из-за того, что ему не хватает времени как следует подготовиться. Ответчик на требование Трещева возразил. В итоге заседание прошло без истца.

В МТС уточнили, что не имели никакого отношения к «голой» вечеринке , инициатором которой была телеведущая и один из амбассадоров компании Анастасия Ивлеева. Они не спонсировали мероприятия и не участвовали в его организации.

Трещев же указывал на то, что МТС делал рекламную интеграцию с телеведущей.

Суд Анастасия Ивлеева Москва
16 февраля 2024, 13:09
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве на выходных
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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В выходные, 17 и 18 февраля, в Москве будет действовать предупреждение о неблагоприятных погодных условиях — мокром снеге, метели, гололедице и порывистом ветре. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

В выходные, 17 и 18 февраля, в Москве будет действовать предупреждение о неблагоприятных погодных условиях - мокром снеге, метели, гололедице и порывистом ветре. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Синоптики пообещали жителям столицы мокрый снег, снег и метель с порывами ветра до 15 метров в секунду.

«Период предупреждения с 21 часа 17 февраля до 15 часов 18 февраля», - сообщили в Гидрометцентре.

По прогнозам метеорологов, ветер в столице прекратится чуть раньше, в 15 часов в воскресенье.

В Московской области вдобавок возникнут снежные заносы и сильный гололед из-за отложений мокрого снега. Предупреждение будет действовать до 17:00 воскресенья.

На выходных в городе немного потеплеет. Столбики термометров поднимутся до нулевых отметок.

Скорее всего, первый весенний месяц тоже унаследует постоянные и резкие колебания температуры

Гидрометцентр РФ Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
16 февраля 2024, 13:06
Внука Зюганова экстренно госпитализировали в Москве
РИА «Новости»
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Внука Геннадия Зюганова Леонида экстренно госпитализировали в Москве с COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации авторов статьи, депутат МГД в среду, 14 февраля, вызвал скорую. Врачам он рассказал, что чувствует слабость, а также пожаловался на насморк, кашель и ломоту в теле. Медики приняли решение забрать мужчину в больницу.

Специалисты назначили ему обследования и сделали экспресс-тест на коронавирус. Результат оказался положительным.

Mash уточнил, что болезнь у политика проходит достаточно легко, но симптомы беспокоили его довольно долгое время, поэтому врачи рекомендовали остаться в больнице, чтобы полноценно вылечиться и восстановиться полностью.

Ранее сына модельера Вячеслава Зайцева Егора также госпитализировали с COVID-19.

Больницы Болезни Врачи Москва

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