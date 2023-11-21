Почти 60 учебных заведений ввели в эксплуатацию в Москве с начала года
За десять месяцев 2023 года в Москве ввели в эксплуатацию 59 образовательных объектов общей площадью 413 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, развитие социальной инфраструктуры - приоритет градостроительной политики столицы. Так, в разных районах города постоянно открывают новые учебные заведения, школы и детские сады.
«Всего за десять месяцев текущего года было сдано 59 объектов образования. Их общая площадь составила 413 тысяч квадратных метров. Этот показатель на 37% превысил прошлогодний, когда за тот же период в эксплуатацию ввели 300 тысяч „квадратов“», - подчеркнул Бочкарев.
Заммэра добавил, что все учреждения отвечают современным образовательным стандартам. В них оборудовали модернизированные кабинеты для обучающихся. Суммарно соцучреждения смогут принять более 10 тысяч учеников.
Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко заявил, что инвесторы активно помогают развивать образовательную инфраструктуру города. Примерно 80% из них построены на внебюджетные средства.
«При массовой застройке жилых кварталов девелоперы учитывают потребности как будущих, так и нынешних жителей района. Комплексное развитие территорий позволяет обеспечить каждому юному москвичу детский сад и школу в шаговой доступности от дома», - сказал Войстратенко.
За 2023 год надзорное ведомство предоставило 67 разрешений на строительство учебных учреждений, общая площадь которых составила более 681,5 тысячи квадратных метров.
Ранее Бочкарев рассказал, что два спортивных комплекса с бассейнами построят в Новой Москве.