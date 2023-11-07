Почти 450 тысяч человек посетили выставку «Россия» за три дня

На полях выставки прошли концерты, образовательные мероприятия и мастер-классы. Также на ВДНХ открылись новые павильоны и состоялись разные презентации.

Одним из важных событий первого дня работы выставки стало представление «Портал в будущее» вместе с певицами Ларисой Долиной, Юлианной Карауловой, Натальей Подольской и артистом SHAMAN. Гости приняли участие в масштабном танцевальном флешмобе, который состоялся одновременно на 10 площадках ВДНХ.

В воскресенье, 5 ноября, на площадке выставки прошел гала-концерт «Роза Ветров - Достижение России». На сцену вышли юные таланты со всей России. Также на полях форума состоялся концерт VK с участием исполнителей Антоха МС, Gayazovs Brothers, Ramil’ и Seville. Выступила также поэт и певица, победительница одного из сезонов шоу «Фабрики звезд» Ирина Дубцова.

Гостям выставки доступны экспозиции всех 89 российских регионов. Также они смогли посетить стенды и павильоны министерств, крупнейших компаний и госкорпораций. В рамках образовательной программы состоялся марафон «Знание.Первые».

Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

Подробную информацию о мероприятиях можно узнать на официальном сайте форума. Ежедневно на полях выставки «Россия» проводят более 500 разных экскурсий. Принять участие в них также можно, записавшись на сайте в разделе «Афиша».