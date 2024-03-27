Почти 400 пожарных и спасателей боролись с пожаром в «Крокусе» — Собянин
Почти 400 пожарных и спасателей, больше 140 единиц пожарной техники участвовали в ликвидации пожара в Crocus City Hall, сообщил в своем Telegram мэр Москвы Сергей Собянин. На место теракта, по его данным, направили 44 бригады скорых и три медицинских вертолета.
«В дни тяжелых испытаний мы особенно чувствуем силу нашей сплоченности и единства. Без преувеличения - на помощь пришел весь город», - указал он.
Сейчас, продолжил Собянин, медики делают все возможное, чтобы спасти и скорее поставить на ноги пострадавших при теракте 22 марта.
В больницы Москвы, по его данным, поступили 94 человека. 34 уже выписаны. Сейчас на лечении остаются 60 человек.
«Почти в три раза уменьшилось количество пациентов в крайне тяжелом состоянии. Ни один из поступивших в тяжелом состоянии не был потерян», - подчеркнул мэр.
Отдельно Собянин отметил, что донорскую кровь для пострадавших сдали свыше 7700 человек. Огромную помощь оказал и столичный бизнес.
«Полная ликвидация последствий теракта займет еще некоторое время. А помощь его жертвам станет нашей постоянной заботой», - добавил он.