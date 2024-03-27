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«В дни тяжелых испытаний мы особенно чувствуем силу нашей сплоченности и единства. Без преувеличения - на помощь пришел весь город», - указал он.

Сейчас, продолжил Собянин, медики делают все возможное, чтобы спасти и скорее поставить на ноги пострадавших при теракте 22 марта.

В больницы Москвы, по его данным, поступили 94 человека. 34 уже выписаны. Сейчас на лечении остаются 60 человек.

«Почти в три раза уменьшилось количество пациентов в крайне тяжелом состоянии. Ни один из поступивших в тяжелом состоянии не был потерян», - подчеркнул мэр.

Отдельно Собянин отметил, что донорскую кровь для пострадавших сдали свыше 7700 человек. Огромную помощь оказал и столичный бизнес.

«Полная ликвидация последствий теракта займет еще некоторое время. А помощь его жертвам станет нашей постоянной заботой», - добавил он.