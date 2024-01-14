Почти 400 домов в Новомосковске Тульской области остались без тепла

Советская и российская поэтесса Олеся Николаева рассказала «360», что она и ее муж в юности очень дружили с литератором Львом Рубинштейном. В последние годы они не виделись и мало общались, но, узнав о том, что поэта сбила машина, Николаева каждый день читала о нем новости.

По случайности именно 14 января она их прочитать не успела и узнала о смерти давнего друга от «360». Николаева некоторое время не верила, что это правда.

«Я не смотрела последние новости. Я все время заглядываю, смотрю… он подключен ко всяким аппаратам? <…> Послушайте, была какая-то дезинформация, что он скончался, а он был еще жив. Это точно, [он умер]? Вы ручаетесь?» - допытывалась поэтесса.

Она сообщила, что Лев Рубинштейн часто приходил к ней и супругу в гости, когда они были молодыми.

«Очень дорогой мне человек» «Я с ним дружила с юности. У меня есть большой архив того, что он тогда писал, потому что он к нам приходил в гости. Он был другом моего мужа. Когда мы поженились, мне было 19 лет. И тогда, конечно, Лева к нам очень часто приходил и потом даже мог приходить вообще без звонка. То есть он был очень близким нам человеком», - вспомнила Олеся Николаева.

Она добавила, что каждый раз Рубинштейн приносил свои стихи на библиотечных карточках, а ведь тогда он еще не прославился - только «какие-то редкие были чтения по каким-то мастерским художников». У семьи остался большой архив его ранних карточек.

«Это очень дорогой для меня человек, несмотря на то что мы в последние годы с ним как-то не общались, потому что живем хотя в Москве, но далеко, за городом, в Переделкине. Мы не виделись долгое время, и я даже не знаю, что он последнее время писал. Но лет 12-14 назад я его еще приглашала к себе на семинар, и он выступал перед моими студентами не раз», - продолжила собеседница «360».

Она призналась, что раз пять-шесть в день читала новости по запросу «Лев Рубинштейн сейчас» и очень надеялась, что он справится «с этим ужасным несчастьем».

Рубинштейна не стало 14 января.