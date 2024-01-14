14 января 2024, 17:59

Почти 400 домов в Новомосковске Тульской области остались без тепла

РИА «Новости»
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В городе Новомосковске Тульской области ограничили подачу тепла в 372 многоквартирных дома, 16 детских садов и другие социальные объекты. Причиной стала авария на местной ГРЭС, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Сегодня, 14 января, в Тульской области провели совещание по ситуации на Новомосковской ГРЭС, где из строя вышел высоковольтный ввод выключателя трансформатора. Помимо сотен домов и некоторых детсадов, температуру подачи теплоносителя снизили в 10 школах и одной больнице, доложил глава администрации Руслан Бутов.

В правительстве отметили, что для ликвидации аварии задействовали все силы и средства, в Новомосковск готовятся направить передвижные электростанции.

Ранее из-за аварии электричество временно пропало в нескольких районах Ростовской области. Свет вновь появился через два часа.

Школы Больницы Детские сады Коммунальные аварии
14 января 2024, 17:38
«Боимся за своих детей». Родители пятиклассников в Нижнем Тагиле вступились за избитую школьниками девочку
Unsplash
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Родители учеников, ставшие свидетелями избиения 11-летней девочки двумя братьями-подростками в школе в Нижнем Тагиле, возмутились бездействием матери мальчиков и охранника. Они подали заявление в МВД, сообщило РИА «Новости».

Как рассказала журналистам мать одного из учеников того же класса Юлия, девочке помог учитель физкультуры. Охранник не реагировал, а мать братьев не только не вмешивалась, но и снимала все на камеру. Более того, по версии следствия, она в какой-то момент тоже ударила девочку по голове.

Вначале по факту происшествия возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (при этом детям 12 и 13 лет, так что возраста уголовной ответственности они не достигли). Их лишь поставили на учет в службе ПДН. В отношении родителей подростков возбудили административное делопроизводство за «ненадлежащее воспитание», рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Расследование контролировал председатель СК России Александр Бастрыкин. Позже дело передали в областное управление, и возбудили также дело о халатности. По предварительным данным, конфликты братьев с девочкой случались и раньше, но никто ничего не предпринимал. А через некоторое время мать подростков попала под уголовное дело о хулиганстве и вовлечении несовершеннолетних в преступления.

Юлия в беседе с журналистами вспомнила, что женщине часто жаловались на поведение ее сыновей, рассказывали. что они обижают девочек. Она резко отвечала и просила не учить ее воспитывать детей.

Братья по-прежнему ходят в школу.

«Они, конечно, притихли, но мы все равно боимся за своих детей и хотим, чтобы хулиганов изолировали», - призналась Юлия.

Братья-пятиклассники избили девочку-сироту в конце декабря. Школьницу госпитализировали и выписали из больницы лишь через неделю.

Уголовное дело Дети Школьники Полиция Избиения
14 января 2024, 16:27
Заявления о «болезни Х» связали с интересами фармкомпаний
РИА «Новости»
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Заявления о «болезни X» могут иметь экономические, а не научные мотивы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, который состоится 15–19 января, поговорят о «болезни X». Она якобы в десятки раз может превзойти пандемию коронавируса по числу смертей.

В Роспотребнадзоре отметили, что после пандемии COVID-19 руководство ВОЗ продвигает идею о необходимости изменить глобальную архитектуру здравоохранения, заявляя о неготовности мира к новым угрозам. Всемирная организация также просит увеличить ее финансирование.

Фармацевтические компании, у которых якобы дальновидный подход к вопросу о готовности к пандемии, могут извлечь максимальную выгоду. По этой причине тему новой болезни поднимут на Всемирном экономическом форуме, подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что у России есть потенциал для борьбы с любыми биологическими угрозами, включая «болезнь X», и своевременного реагирования на них.

Болезни Роспотребнадзор
14 января 2024, 14:33
«Мог приходить без звонка». Поэтесса Олеся Николаева — о дружбе с Рубинштейном
РИА «Новости»
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Советская и российская поэтесса Олеся Николаева рассказала «360», что она и ее муж в юности очень дружили с литератором Львом Рубинштейном. В последние годы они не виделись и мало общались, но, узнав о том, что поэта сбила машина, Николаева каждый день читала о нем новости.

По случайности именно 14 января она их прочитать не успела и узнала о смерти давнего друга от «360». Николаева некоторое время не верила, что это правда.

«Я не смотрела последние новости. Я все время заглядываю, смотрю… он подключен ко всяким аппаратам? <…> Послушайте, была какая-то дезинформация, что он скончался, а он был еще жив. Это точно, [он умер]? Вы ручаетесь?» - допытывалась поэтесса.

Она сообщила, что Лев Рубинштейн часто приходил к ней и супругу в гости, когда они были молодыми.

«Очень дорогой мне человек» «Я с ним дружила с юности. У меня есть большой архив того, что он тогда писал, потому что он к нам приходил в гости. Он был другом моего мужа. Когда мы поженились, мне было 19 лет. И тогда, конечно, Лева к нам очень часто приходил и потом даже мог приходить вообще без звонка. То есть он был очень близким нам человеком», - вспомнила Олеся Николаева.

Она добавила, что каждый раз Рубинштейн приносил свои стихи на библиотечных карточках, а ведь тогда он еще не прославился - только «какие-то редкие были чтения по каким-то мастерским художников». У семьи остался большой архив его ранних карточек.

«Это очень дорогой для меня человек, несмотря на то что мы в последние годы с ним как-то не общались, потому что живем хотя в Москве, но далеко, за городом, в Переделкине. Мы не виделись долгое время, и я даже не знаю, что он последнее время писал. Но лет 12-14 назад я его еще приглашала к себе на семинар, и он выступал перед моими студентами не раз», - продолжила собеседница «360».

Она призналась, что раз пять-шесть в день читала новости по запросу «Лев Рубинштейн сейчас» и очень надеялась, что он справится «с этим ужасным несчастьем».

Рубинштейна не стало 14 января.

Писатели
14 января 2024, 13:47
Тепло полностью вернулось в 276 многоэтажек в Липецке после аварии
piqsels
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После устранения коммунальной аварии в Липецке тепло полностью вернулось в 276 домов. Об этом сообщила мэр Евгения Уваркина в Telegram-канале.

Она уточнила, что к 11:30 воскресенья отопление вернулось еще в 25 домов, но там управляющие компании еще регулируют параметры. По-прежнему без тепла остаются 42 многоэтажки. Работа коммунальщиков уже перешла в завершающую стадию.

«Идет небольшая задержка из-за погодных условий. Управляющие компании готовы, как только ремонтные работы завершатся, и „Квадра“ начнет заполнять систему, регулировать параметры, чтобы тепло как можно быстрее поступило в дома», - рассказала Уваркина.

Она добавила, что сотрудники департамента развития территорий продолжают поквартирный обход домов. Жителям предлагают обогреватели. Желающие могут пока перебраться в пункты временного пребывания. Их три: МАУК «Рудничный», ДК «Матыра» и городской дворец культуры. На точки вышли автобусы, которые довезут липчан до ПВР.

Накануне авария оставила без отопления более 300 домов в городе. Ремонтные работы закончились около 21:30. Уваркина отмечала, что на заполнение системы уйдут два-три часа.

Отопление Коммунальные аварии Ремонтные работы

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