Почти 40 парков в Москве украсили к Новому году
В Москве к Новому году украсили 39 парков. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.
Глава города рассказал, что в этом году парк Горького отличается «атмосферной иллюминацией». музей-заповедник «Царицыно» украсили инсталляцией в духе Российской империи - там установили корону, карету, Царь-пушку и Царь-колокол. Тысячи огней, световые композиции и сверкающие катки сделали парки сказочными.
«Вся эта красота будет радовать горожан до февраля», - написал Собянин.
В «Сокольниках» установили инсталляции «Музыкальный лес» и «Стиляги», добавил мэр.
Подмосковные парки получат знак качества «Дед Мороз рекомендует». Отметку вручат за подготовку локаций к Новому году, яркие украшения и креативные елки. Победителей определит Московская областная дирекция по развитию парков. Лучшие локации станут точками притяжения гостей и жителей региона.