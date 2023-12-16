16 декабря 2023, 15:46

Почти 40 парков в Москве украсили к Новому году

РИА «Новости»
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В Москве к Новому году украсили 39 парков. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

Глава города рассказал, что в этом году парк Горького отличается «атмосферной иллюминацией». музей-заповедник «Царицыно» украсили инсталляцией в духе Российской империи - там установили корону, карету, Царь-пушку и Царь-колокол. Тысячи огней, световые композиции и сверкающие катки сделали парки сказочными.

«Вся эта красота будет радовать горожан до февраля», - написал Собянин.

В «Сокольниках» установили инсталляции «Музыкальный лес» и «Стиляги», добавил мэр.

Подмосковные парки получат знак качества «Дед Мороз рекомендует». Отметку вручат за подготовку локаций к Новому году, яркие украшения и креативные елки. Победителей определит Московская областная дирекция по развитию парков. Лучшие локации станут точками притяжения гостей и жителей региона.

Новый год Сергей Собянин Москва 2023
16 декабря 2023, 16:48
Автора «Бандитского Петербурга» похоронили на Смоленском кладбище
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В Санкт-Петербурге похоронили автора «Бандитского Петербурга», основателя Агентства журналистских расследований и «Фонтанки» Андрея Константинова. Об этом сообщило издание 78.ru.

Панихида прошла в здании Новой сцены Александринского театра, затем в Смоленской церкви состоялось отпевание. Журналиста похоронили на Смоленском кладбище. Константинову оказали воинские почести как подполковнику запаса.

Журналист ушел из жизни в Северной столице 13 декабря. Ему было 60 лет. Писатель Андрей Кивинов назвал его смерть большой потерей для всего Петербурга. Он рассказал, что вместе с Константиновым хотел написать книгу, но не успел.

Смерть журналиста шокировала композитора Игоря Корнелюка. По словам музыканта, писатель долго скрывал свое тяжелое заболевание. Певец напомнил, что Константинов был удивительным, креативным человеком и настоящим патриотом.

Санкт-Петербург Журналистика Писатели
16 декабря 2023, 14:31
Умер трехкратный чемпион СССР по хоккею Макаров
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Легендарный защитник «Спартака» Алексей Макаров скончался на 83-м году жизни. О смерти спортсмена сообщила пресс-служба красно-белых.

«ХК „Спартак“ скорбит и соболезнует родным и близким Алексея Сергеевича Макарова, вечная память легендарному защитнику нашего клуба!» - написали представители клуба.

Макаров играл за «Спартак» с 1960 по 1972 годы, команда с его участием трижды брала золото на чемпионатах СССР. Всего в составе московского «Спартака» хоккеист провел 380 матчей, забросив 70 шайб, а также дважды выиграл кубок СССР.

«Соболезнования родным и близким»; «Пусть земля ему будет пухом»; «Печально», - написали в соцсети фанаты спортсмена.

Информация о времени и месте похорон хоккеиста пока не появилась. Причина смерти пока неизвестна.

Спортсмены СССР Спартак Хоккей Золото
16 декабря 2023, 14:24
«Рост правонарушений». В Госдуме призвали воссоздать ФМС
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Количество правонарушений, совершенных в России приезжими, за последнее время увеличилось. Миграционный вопрос становится все острее и вызывает напряжение в обществе. О том, как можно решить связанные с миграцией проблемы, «360» рассказал депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов.

По словам главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, число таких преступлений выросло на 21%. Большая часть из них фиксировалась в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге.

Приезжающие в Россию иностранные граждане после совершения преступлений зачастую чувствуют свою безнаказанность, потому что надеются на помощь диаспоры, отметил Бастрыкин.

Из-за проблем в миграционной сфере в обществе нарастает напряженность, эксперты все чаще отмечают необходимость решения наболевших вопросов. С 2004 года за тему миграции отвечала отдельная служба, в 2016 году ее полномочия передали МВД. Депутат Колунов предложил создать новую структуру, которая бы решила связанные с мигрантами вопросы, делая упор на их обучение и ассимиляцию в обществе.

Далее - его прямая речь.

Федеральная миграционная служба (ФМС) была упразднена в 2016 году. Тогда не было ни такого количества мигрантов - сейчас только «в белую» их более 10 миллионов - ни такого количества правонарушений. Последние месяцы мы видим рост правонарушений, и пора это прекращать.

С этой целью необходимо воссоздать единый орган, занимающийся вопросами миграции и имеющий все необходимые полномочия, и не только контрольно-надзорные, но и воспитательные. Мигрантам нужно помогать в ассимиляции, учить их языку, традициям, правилам нашего общества. Такую задачу поставил президент во время итогов года, и мы, законодатели, будем работать над ее выполнением.

Мигранты Преступления Депутаты
16 декабря 2023, 13:00
Ракета со вторым спутником «Арктика-М» стартовала с Байконура
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Ракета «Союз-2.1б» в разгонным блоком «Фрегат» и вторым гидрометеорологическим спутником «Арктика-М» стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Запуск состоялся в 12:17. Ракета отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и выводит спутник на заданную орбиту.

Это уже 17-й с начала года пуск российской ракеты-носителя и 68-й полет «Союза-2.1б».

Спутник «Арктика-М» создан для мониторинга гидрометеорологической обстановки в арктическом регионе и прилегающих территориях, а также контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве.

«Наличие в системе космического аппарата „Арктика-М“ № 2 обеспечит непрерывный круглосуточный обзор северной территории России и арктического региона двумя спутниками, которые будут попеременно сменять друг друга на рабочих участках орбит», - пояснили в Роскосмосе.

Первый такой спутник вывели на орбиту в 2021 году.

Ракету-носитель изготовили в ракетно-космическом центре «Прогресс», разгонный блок «Фрегат» и спутник «Арктика-М» № 2 - на входящем в состав Роскосмоса Научно-производственном объединении имени Лавочкина в Химках.

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