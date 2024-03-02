«Мы все уже здесь обошли, все посмотрели, невероятно высокий уровень организации и, самое главное, атмосфера, которой удалось достичь», - отметил вице-премьер.

Политик напомнил о словах президента России Владимира Путина в 2007 году, которые он произнес в Гватемале в рамках презентации Сочи на сессии МОК.

«Он сказал, что мы не просто обещаем, что это все построим, он с казал: „Я гарантирую“», - добавил Чернышенко.

И сейчас, по мнению вице-премьера, здесь можно видеть наилучшую судьбу олимпийского наследия в мире, когда федеральная территория Сириус, по сути, использует созданную инфраструктуру.

«Это образовательный центр, научный центр. Сейчас сюда приехали 170 стран, чтобы увидеть, что такое новая современная Россия, Россия без стереотипов, Россия, которая задает международные тренды», - подчеркнул он.