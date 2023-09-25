Почти 200 аварий за неделю произошло на дорогах Москвы
За прошедшую неделю на дорогах в Москве произошло 189 ДТП, в которых погибло шесть человек, 207 получили ранения, а 23 ребенка получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
В ведомстве уточнили, что самыми распространенными типами аварий стали столкновения транспортных средств (97 случаев) и наезды на пешеходов (47 случаев).
Кроме того, по данным столичного ГИБДД, среда стала самым аварийным днем с 35 зарегистрированными ДТП. Наименьшее число происшествий произошло в воскресенье - 19. В течение недели зафиксировали 35 аварий с участием мототранспорта и 14 - с велосипедистами.
Также инспекторы выявили 500 случаев управления машин водителями с признаками опьянения.
Ранее профилактический рейд среди самокатчиков и велосипедистов прошел в Москве.