Почти 20 жителей ЮФО пострадали из-за непогоды

«По состоянию на 06.00 28 ноября в Южном федеральном округе пострадали 19 человек, один из них погиб», - уточнил собеседник издания.

О погибшем было известно еще накануне, это житель Крыма. В республике пострадали семь человек, двоим из них потребовалась госпитализация, добавил представитель экстренных служб.

В Краснодарском крае, по его словам, пострадавших шестеро, один из них несовершеннолетний. Госпитализировать пришлось пятерых, в том числе ребенка. В Севастополе пострадали пять человек, в больницу попали двое.

Накануне в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что число погибших на Кубани и в Крыму достигло четырех.

Тело одной из жертв нашли в Новороссийске на Суджукской косе с рваной раной головы. Предположительно, он получил травму во время шторма.

Ураган и шторм обрушились на Крым и Краснодарский край в ночь на 27 ноября. Скорость ветра в Крыму достигала 144 километров в час.