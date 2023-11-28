28 ноября 2023, 09:23

Почти 20 жителей ЮФО пострадали из-за непогоды

РИА «Новости»
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В Южном федеральном округе из-за непогоды пострадали 18 человек. Об этом РИА «Новости» рассказали в экстренных службах.

«По состоянию на 06.00 28 ноября в Южном федеральном округе пострадали 19 человек, один из них погиб», - уточнил собеседник издания.

О погибшем было известно еще накануне, это житель Крыма. В республике пострадали семь человек, двоим из них потребовалась госпитализация, добавил представитель экстренных служб.

В Краснодарском крае, по его словам, пострадавших шестеро, один из них несовершеннолетний. Госпитализировать пришлось пятерых, в том числе ребенка. В Севастополе пострадали пять человек, в больницу попали двое.

Накануне в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что число погибших на Кубани и в Крыму достигло четырех.

Тело одной из жертв нашли в Новороссийске на Суджукской косе с рваной раной головы. Предположительно, он получил травму во время шторма.

Ураган и шторм обрушились на Крым и Краснодарский край в ночь на 27 ноября. Скорость ветра в Крыму достигала 144 километров в час.

Шторм Погода
28 ноября 2023, 10:22
Москвичам рассказали об обновлении единого читательского билета в приложении «Мой id»
Сайт мэра и правительства Москвы
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Мобильное приложение «Мой id» пользуется у москвичей высоким спросом. На этот раз разработчики расширили в нем функции единого читательского билета (ЕЧБ). Об изменениях рассказали в столичном департаменте информационных технологий.

«Чтобы под рукой всегда была информация о том, когда и куда следует вернуть книгу, мы доработали единый читательский билет в приложении „Мой id“. Теперь там есть вся необходимая информация, а также появилась кнопка для быстрого доступа к продлению срока хранения книги», - уточнили в ведомстве.

ЕЧБ выглядит в приложении как обычный штрихкод, который можно использовать при получении или сдаче книги. Для его оформления необходимо авторизоваться с помощью учетной записи на mos.ru.

Сегодня в Москве работает 440 читален, в которых доступны более 15 миллионов изданий. Кроме того, более миллиона жителей столицы уже оформили единый читательский билет.

С начала запуска нового сервиса им воспользовались уже более 40 тысяч москвичей.

Книги Москва 2023
28 ноября 2023, 09:01
Более 10 жителей Бурятии заразились сальмонеллезом из-за шаурмы
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У 14 жителей Бурятии, отравившихся шаурмой в киоске в селе Петропавловка Джидинского района, нашли сальмонеллез. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Групповой очаг сальмонеллеза зарегистрировали накануне, 27 ноября. Всех больных госпитализировали, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Эпидемиологическое расследование предварительно установило, что «заболеваемость носит пищевой характер» и все заразившиеся ели готовую продукцию в киоске «Шаурма в lovаше». Специалисты Роспотребнадзора организовали противоэпидемические мероприятия, установили медицинское наблюдение и лабораторное обследование контактных лиц. Идет поиск других заразившихся.

В упомянутом киоске нашли грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Пока торговую точку закрыли. Эксперты отобрали пробы продуктов, воды, биологических образцов. Расследование продолжается.

В конце августа в Москве госпитализировали более 40 отравившихся шаурмой в бистро. Общее количество пострадавших достигло 53. К середине сентября всех пациентов выписали.

Еда Роспотребнадзор Бурятия
28 ноября 2023, 08:08
Аналитики спрогнозировали замедление роста ВВП в России
РИА «Новости»
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Рост ВВП в России в 2024 году может составить всего 0,5–1,3%. С таким прогнозом аналитиков рейтингового агентства АКРА ознакомился РБК.

Рост ВВП в России в 2024 году может составить всего 0,5–1,3%. С таким прогнозом аналитиков рейтингового агентства АКРА ознакомился РБК.

По их мнению, после восстановительного роста ВВП в 2023 году (по оценкам агентства, он составит до 3,2%) дальнейшее увеличение затормозится главным образом из-за ограниченности предложения. Предполагается, что высокая загрузка трудовых ресурсов и имеющихся мощностей сохранится.

«Рост экономики будет ограничен со стороны предложения, в результате чего темпы годового прироста ВВП снизятся примерно с 3% в 2023-м до более близких к потенциальным 1–2% на горизонте прогноза», - отметили в документе.

Консервативный прогноз Минэкономразвития оптимистичнее: оно предсказало увеличение ВВП на 2,3% по итогам следующего года в базовом сценарии и на 1,4% в консервативном.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что по итогам 2023 года дефицит федерального бюджета ожидается на уровне около 1% ВВП. Изначально прогнозировалось, что он достигнет 2%, но снизить показатель помогли дополнительные нефтегазовые доходы.

Экономика ВВП
28 ноября 2023, 07:49
Авария на сетях оставила без света более девяти тысяч жителей Владивостока
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Авария на сетях оставила без света более девяти тысяч жителей крупного района Владивостока. Об этом РИА «Новости» рассказали в прокуратуре Приморья.

По словам представителя ведомства, электроснабжение около 03:00 по московскому времени прекратилось в домах на улицах Калинина, Олега Кошевого, Гульбиновича, Бурачка, на Могилевской, Можжевеловой, Черемуховой, Харьковской улицах.

«Коммунальная услуга не предоставляется более чем девяти тысячам жителей 50 многоквартирных домов», - подчеркнул собеседник агентства.

Аварийно-восстановительные работы уже начались. Районная прокуратура оценит исполнение требований законодательства при содержании и обслуживании электросетей, а также установление причин аварии и соблюдение норматива ее устранения.

Накануне почти два миллиона россиян остались без электричества из-за непогоды. Света лишились многие жители Крыма, Краснодарского края, Ростовской области, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, Дагестана.

Электричество Владивосток

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