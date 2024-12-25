25 декабря 2024, 10:06

Почти 20% россиян назвали корпоративы бесполезными

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Примерно 19% россиян считают корпоративы бесполезными. Такой результат показало исследование платформы «Работа России», сообщило РИА «Новости».

Исходя из данных, 42% россиян назвали корпоративные мероприятия укрепляющими командный дух, а 25% увидели в корпоративах возможность расслабиться.

«Тем не менее не все разделяют это мнение. Например, 19% россиян не видят в корпоративах никакой пользы, а 9% воспринимают их скорее как награду за упорный труд», - сказано в исследовании.

Также 5% уверены, что корпоративная деятельность повышает лояльность работников.

Ранее опрос hh.ru показал, что четверть россиян испортили отношения с коллегами после новогодних корпоративов. Чаще всего это было связано с чрезмерным употреблением спиртного. У некоторых респондентов были случаи, когда в ходе конфликтов начиналась драка.

Исследования Опросы Россия Работа
25 декабря 2024, 08:28
Проект о периоде охлаждения для кредитов рассмотрят в ГД в приоритетном порядке
РИА «Новости»
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Чтобы оградить россиян от мошенников, в России разработали и внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить при выдаче кредита «период охлаждения». Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

В большинстве случаев доверчивых граждан под разными предлогами вынуждают взять в кредит внушительную сумму денег, указал парламентарий.

Через такие схемы, по информации одного из крупнейших банков страны, в этом году у россиян похитили 250 миллиардов рублей.

«Чтобы оградить граждан от мошенников, разработан и внесен в Государственную Думу законопроект, которым предлагается установить при выдаче кредита „период охлаждения“, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции», - подчеркнул Володин.

Для сумм от 50 до 200 тысяч рублей предлагается установить этот период в размере четырех часов. Для сумм от 200 тысяч рублей - в размере 48 часов.

Это время, по словам Володина, люди смогут использовать для более тщательного анализа необходимости кредита, консультаций с родственниками и друзьями.

«Если появятся подозрения на действия мошенников - обратиться в полицию. Рассмотрим законопроект в приоритетном порядке», - заключил он.

Банки Госдума РФ Россия Кредиты Деньги
25 декабря 2024, 01:38
Маркетплейсы обяжут продвигать российские товары
РИА «Новости»
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Минпромторг России предложил обязать маркетплейсы рекомендовать клиентам российские аналоги иностранным брендам при поиске товара. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал глава ведомства Антон Алиханов.

«Маркетплейс должен обеспечить одновременную рекомендацию предложения аналогичного российского товара», - заявил Алиханов.

Новые правила хотят ввести в рамках законопроекта о «российской полке». Однако на маркетплейсах отсутствует «полочное пространство» и принципы показа товаров отличаются от обычных магазинов, отметил глава Минпромторга.

Госдума ранее выступила с инициативой, как защитить россиян от мнимых скидок. Депутаты предложили обязать магазины указывать динамику цен за три месяца до начала распродажи. Такая практика обеспечит потребителям доступ к достоверной информации и защитит их финансовые интересы, считают авторы инициативы.

Торговля Минпромторг РФ Маркетплейсы
25 декабря 2024, 00:22
ГОСТ на шаурму. Станет ли она от этого вкуснее и безопаснее?
РИА «Новости»
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ГОСТ на шаурму появится и вступит в силу уже в следующем году, заявил в Роскачестве. Этот стандарт организация решила ввести после проверки качества продукции некоторого количества точек по продаже шаурмы. Сможет ли могущественный ГОСТ улучшить ситуацию в сфере фастфуда, разбиралась ведущая 360.ru Регина Орехова в беседе с главой петербургской организации по защите потребителей «Потребнадзор» Александром Виноградовым.

Ларек - не для ГОСТов Кроме этого, по мнению Виноградова, соблюдение каких-либо стандартов затруднено тем, что в торговых точках зачастую нет минимально необходимого оборудования.

«В ларечке не могут соблюдаться ГОСТы априори, потому что там нет проточной воды. <…>. То есть вот я, честно скажу, проезжая мимо ларьков, я всегда думаю, а куда люди ходят в туалет? А где люди моют хотя бы какие-то приборы кухонные, которые нужно периодически мыть?» - сказал эксперт.

Необязательная история Собеседник ведущей предположил, что значение ГОСТа в случае с шаурмой сильно преувеличено, потому что это добровольный стандарт, следовать которому или нет - решает сам производитель.

«Теперь каждый ларек, который делает [шаурму] с капустой или с морковкой, с чем угодно, будет писать „по ГОСТу“. Да, ГОСТ нарушается. А какие санкции, если это необязательная история. Ну, привлек он клиентов, обманул он клиента. Ну, „по ГОСТу“ написал. И что?» - задался вопросом Виноградов.

По словам эксперта, обращение в Роспотребнадзор из-за такого обмана тоже ни к чему не приведет по той же причине.

«Роспотребнадзор, в связи с тем, что это необязательная история, не может привлечь ни к административной ответственности, ни к какой», - объяснил свою точку зрения защитник потребителей.

Не путайте сосиски и шаурму Что касается наказания за несоблюдение требований стандарта, Виноградов предостерег от сравнения каких-то конкретных продуктов с шаурмой. Например, в случае с такими продуктами, как колбаса, все ясно - есть несоблюдение стандарта, значит, это фальсификат, за который предусмотрена ответственность. В случае же с шаурмой, по мнению Виноградова, все гораздо сложнее из-за разнообразия вкусов и видов этого фастфуда.

«Не надо путать сосиски и шаурму. Потому что у сосисок есть четкое понятие. Вот ГОСТ написан, значит, допустим, сосиски молочные должны быть из свинины и говядины, больше ничего не должно быть. Никакого куриного там и так далее. А все остальное - это уже прелюдии, которые мы придумываем. <…> Но мы не можем договориться даже между городами, кому какая [шаурма] нравится», - сказал эксперт.

Еда Роскачество Роспотребнадзор Продукты
24 декабря 2024, 17:55
Россияне рассказали о выгорании и других проблемах на работе в 2024 году
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Россияне рассказали об удачных и неприятных событиях на работе в уходящем году. С результатами исследования аналитиков платформы hh.ru ознакомились «Известия».

Главным радостным событием 2024 года 29% участников опроса назвали повышение зарплаты, причем чаще всего это происходило с юристами (41%), маркетологами (40%), работниками обещепита и сферы закупок (по 37%), ИТ-специалистами (36%), а также строителями (35%).

Среди успехов у россиян оказалась новая работа, о чем сообщили 28% респондентов. 25% работников смогли удачно провести в отпуск и нормально отдохнуть. Личными достижениями за год 24% назвали новые прочитанные книги, 23% - повышение квалификации, а еще 17% - покупки, о которых мечтали.

47% опрошенных назвали выгорание на работе одной из главных неудач. На второй строчке с показателем 40% оказалось разочарование в компании или рабочем процессе, а на третьем - провал на собеседовании в компанию мечты (23%). Уволились 22% респондентов, а еще столько же пожаловались на ухудшение условий труда.

Каждый пятый опрошенный россиянин рассказал о возникших в 2024 году проблемах со здоровьем. 20% сообщили о конфликтах с коллегами, 15% респондентов отказали в повышении зарплаты, а еще 12% - в повышении в должности.

Специалист по этикету Надежда Коломацкая ранее сегодня рассказала, как избежать конфликтов с коллегами в условиях шестидневной рабочей недели.

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