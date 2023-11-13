Почти 2,5 тысячи москвичей начали переселение по реновации в октябре

В октябре в столице началось переселение жильцов 15 домов по программе реновации - почти 2,5 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Новые квартиры предлагаются жителям в современных новостройках, расположенных в шести столичных округах», - сказал Андрей Бочкарев.

Более 400 жителей, которым предложили новые квартиры в октябре, уже определились с выбором и приступили к оформлению документов. Среди округов, куда переедут москвичи, - Северо-Восточный, Юго-Западный, Западный и другие.

С начала года для горожан подготовили квартиры с улучшенной отделкой в 40 новостройках. Общая площадь этих квартир составила свыше 854 тысяч квадратных метров. Всего в этом году расселили 248 домов.

План по передаче нового жилья для заселения по реновации в 2023 году уже реализовали на 85%.

Бочкарев также рассказал о соцобъектах , которые построят в кварталах реновации в Москве.