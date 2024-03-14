14 марта 2024, 23:53

Почти 1000 избирателей получили бюллетени перед началом ДЭГ

РИА «Новости»
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За пять минут начала ДЭГ 2% зарегистрировавшихся граждан России получили бюллетени — это почти 1000 избирателей. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев отметил, что ни в одном другом виде голосования таких темпов не наблюдалось.

Первые избирательные участки для голосования на выборах президента России открыли свои двери на Камчатке и Чукотке. В крае с 15 по 17 марта будут работать 319 участков.

Дистанционное голосование доступно в 28 регионах. Глава ЦИК Элла Памфилова ране заявила, что потенциально на ДЭГ могли проголосовать около 38 миллиона избирателей. На выборах президента предусмотрели два ключа ДЭГ. Каждый из них разделили на семь частей.

За пять минут начала ДЭГ 2% зарегистрировавшихся граждан России получили бюллетени - это почти 1000 избирателей. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов

Элла Памфилова Россия Выборы президента РФ Выборы
14 марта 2024, 23:44
Первый глава региона проголосовал на выборах президента России
РИА «Новости»
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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов первым из глав российских регионов проголосовал на выборах президента. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Солодова, он проголосовал в электронном формате.

«Принял участие в голосовании по выбору президента России в первый же день выборов. Вся процедура заняла буквально пару минут. Приглашаю всех присоединиться - сегодня мы выбираем будущее нашей страны!» - написал чиновник.

Ранее стало известно, что первые участки для голосования открылись на Камчатке и Чукотке. Избирательные комиссии заработали в 08:00 по местному времени (23:00 по Москве). В Камчатском крае открылось 200 участков, всего в регионе будет работать 319 избиркомов.

Ранее 124 участка заработали для досрочного голосования на судах в море. На них проголосовали более восьми тысяч человек.

Россия Камчатка Выборы
14 марта 2024, 23:08
Первые участки для голосования на выборах президента открылись в России
РИА «Новости»
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Первые избирательные участки для голосования на выборах президента России заработали на Камчатке и Чукотке. Об этом сообщило РИА «Новости».

На Камчатке в 08:00 (по местному времени) 15 марта открыли свои двери почти 200 избирательных участков. Всего в крае их будет работать 319.

Часть участков - 124 - ранее задействовали для досрочного голосования на судах в море. В нем приняли участие избиратели, находящиеся на метеостанциях, маяках, пограничных заставах и на горнодобывающих предприятиях. Всего более восьми тысяч человек.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова ранее заявила, что в досрочном голосовании на выборах президента России участвовали более 2,3 миллиона человека. ЦИК России назначил досрочное голосование с 25 февраля по 14 марта.

Выборы президента РФ
14 марта 2024, 23:00
Ковальчук ушел с поста гендиректора «Интер РАО»
Global Look Press
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С поста генерального директора ПАО «Интер РАО» ушел Борис Ковальчук. Информацию об этом опубликовал сайт Центра раскрытия корпоративной информации.

За досрочное прекращение полномочий Ковальчука 14 марта единогласно проголосовали 10 членов совета директоров предприятия.

Место генерального директора займет Сергей Дрегваль. Компанией ему предстоит управлять пять лет - такой срок указан в уставе ПАО.

С 2020 по 2021-й год Дергваль был профильным советником губернатора Санкт-Петербурга, а до 6 февраля 2024-го - вице-губернатором города.

Первым замом гендиректора «Интер РАО» его назначили 8 февраля, менее чем через месяц - 2 марта - он вошел в состав правления компании.

Информация о том, что в ПАО собрались рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы компании, появилась 6 марта.

Санкт-Петербург Отставки
14 марта 2024, 22:54
Глава подмосковного СК встретился с дольщиками ЖК «Ледово»
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Руководитель ГСУ СК России по Московской области Александр Стариков провел встречу с дольщиками ЖК «Ледово». Строительство объекта возобновилось, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе общения с жителями Домодедова Стариков сообщил, что следствие наложило арест на объекты незавершенного строительства, что позволило избежать незаконного отчуждения имущества. Также арестовали счета подконтрольных бывшему конкурсному управляющему организаций.

«Также арбитражный суд Московской области утвердил мировое соглашение, заключенное между ООО ПКФ „Гюнай“, конкурсными кредиторами и новым застройщиком», - заявил глава регионального СК.

Дольщикам сообщили, что строительство ЖК «Ледово» возобновили. Представитель нового застройщика назвал конкретные даты сдачи домов и вручения ключей от новых квартир.

Стройкой ЖК «Ледово» с 2017 года занималась строительная компания «Гюнай». Когда организация обанкротилась , возведение домов прекратилось. После этого к делу привлекли Следственный комитет по Москве.

Суд Строительство Дольщики Город Домодедово

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