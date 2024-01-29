Почти 10 тысяч жителей юго-востока Москвы получили жилье по реновации в 2023 году

«Больше всего заключено договоров в Нижегородском районе - почти три тысячи, Выхино-Жулебине - свыше двух тысяч и Лефортове - 1,8 тысячи», - уточнил он.

По словам главы ведомства, свыше 25,4 тысячи жителей девяти районов заключили с Москвой договоры и стали правообладателями нового жилья.

Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что с начала 2023 года в округе передали под заселение восемь новостроек. Всего число таких домов уже достигло 40.

В 2024 году в столице возведут почти два миллиона квадратных метров жилья по реновации в рамках программы комплексного развития территорий.