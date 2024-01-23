23 января 2024, 22:25

Почта России уволит сотрудниц, набросившихся на клиентку в Брянской области

РИА «Новости»
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Напавших на посетительницу в Брянской области сотрудниц Почты России уволят, пообещали в пресс-службе компании. Там добавили, что работниц уже отстранили от исполнения обязанностей, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Пострадавшей клиентке принесли извинения и назвали поведение сотрудниц недопустимым.

«Участники инцидента отстранены от работы с последующим увольнением», - отметили в пресс-службе компании, скриншот ответа опубликовали журналисты.

Авторы статьи напомнили, что конфликт произошел в почтовом отделении поселка Суземки. Туда пришла местная жительница - она хотела расплатиться при помощи QR-кода. Сотрудницы Почты России не поняли, что хотела сделать женщина, после чего напали на нее. По данным издания, в результате повреждения получил смартфон клиентки. Журналисты подчеркнули, что это не первая конфликтная ситуации - ранее на этих работниц уже поступали жалобы от других посетителей.

Ранее сотрудника почты из Якутии заподозрили в хищении более 40 миллионов рублей. Компания провела собственное расследование и передала собранные доказательства правоохранителям.

Драки Скандалы
23 января 2024, 23:27
Пропавшего 15 лет назад мужчину нашли в Тюменской области
РИА «Новости»
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Мужчину с потерей памяти, пропавшего 15 лет назад, нашли в Ялуторовске Тюменской области. Об этом изданию 72.ru рассказали представители поискового отряда «ЛизаАлерт».

Волонтеры 22 января получили информацию, что в больнице Ялуторовска находится мужчина с потерей памяти. Мужчина ехал в автобусе и внезапно обратился к водителю и сообщил, что он ничего не помнит.

«Он не помнил своего имени, адреса проживания, своих родных и близких. Тогда были созданы ориентировки и распространена информация в других регионах, что найден человек с потерей памяти», - рассказали в «ЛизаАлерт».

Спустя некоторое время выяснилось, что мужчину зовут Андрей. Позже его опознал мужчина из Исетска, который сдавал ему квартиру. Оказалось, потерявший память - из Кировской области, где его уже 15 лет разыскивает родная сестра.

Ранее стало известно, что свердловские волонтеры из отряда «ЛизаАлерт» ищут пропавшую полгода назад жительницу Екатеринбурга. Ее местонахождение неизвестно с 15 августа 2023 года.

Больницы Волонтеры Мужчины Екатеринбург
23 января 2024, 23:19
Россияне пожаловались на сбои в работе Youtubе
Freepik
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Россияне пожаловались на сбои в работе Youtube. Исходя из данных сервиса Downradar, по состоянию на 23:00 по московскому времени об ошибках заявили более 5450 человек.

Россияне пожаловались на сбои в работе Youtube. Исходя из данных сервиса Downradar , по состоянию на 23:00 по московскому времени об ошибках заявили более 5450 человек.

Чаще других с проблемами сталкиваются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону. Основная часть (42%) юзеров сообщила об общих ошибках в работе площадки, также 27% жалоб касаются сбоев на сайте, 4% людей столкнулись с трудностями в мобильном приложении.

На прошлой неделе, 18 января, массовый сбой случился в работе приложения Telegram. Жалобы поступили от 1151 пользователя. Чаще всего сообщали о нестабильной работе мессенджера, 25% всех ошибок пришлось на москвичей, 14% - на жителей Северной столицы, также на работу приложения жаловались пользователи из Краснодарского края.

Санкт-Петербург Россия Работа YouTube
23 января 2024, 20:16
Авторы иска к Ивлеевой на миллиард рублей не прекратят обращаться в суд
РИА «Новости»
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Московский суд зарегистрировал третий иск против блогера Анастасии Ивлеевой и компании МТС с требованием компенсации за «голую» вечеринку. Истцы требуют, чтобы артистка отправила в фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» миллиард рублей. Инициатор исков продюсер, киноактер и кинорежиссер Александр Иншаков рассказал «360», что в суд будет обращаться до тех пор, пока не добьется желаемого.

«Суд отказывает, мы возобновляем. И будем продолжать это до тех пор, пока не решим вопрос», - заявил он.

Сумма по иску, уточнил Иншаков, останется той же, что и раньше. Никаких изменений в этом вопросе не будет.

Истцы требуют взыскать компенсацию морального вреда с Ивлеевой. Они хотят, чтобы ведущая отправила в фонд поддержки участников СВО миллиард рублей, а компания МТС - миллиард долларов. Суды дважды отказывались принимать подобные иски к рассмотрению.

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева устроила в ночь на 21 декабря закрытую вечеринку с дресс-кодом «почти голые» в московском клубе «Мутабор». Среди звездных гостей были Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Глюкоза и рэпер Vacio. Последний пришел на мероприятие в одном носке. Ранее оскорбленная «голой» вечеринкой россиянка подала иск к Ивлеевой и Киркорову. Она заявила, что действия знаменитостей причинили ей и ее ребенку «нравственные, физические страдания».

Суд Блогеры Деньги Анастасия Ивлеева
23 января 2024, 18:01
Кадыров набросился с критикой на депутата Госдумы из-за его выступления
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Распространенное в соцсетях выступление парламентария Михаила Матвеева является провокационным, так как он попытался разделить людей по вере или национальности. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он призвал «вытурнуть» депутата, потому что тот своими словами вносит раскол в российское общество. Кадыров напомнил, что мусульмане наравне с представителями других конфессий несут службу в зоне СВО.

«Матвеев рассуждает о том, как бы после СВО разделить их (граждан - прим. ред.) на немусульман и мусульман и от последних избавиться во избежание провокации», - отметил глава Чечни.

В январе Матвеев предупредил, что после завершения СВО в России могут возникнуть стычки с мигрантами, которые исповедуют ислам радикального толка. По его мнению, некоторые приезжие выразят недовольство, так как их не будет устраивать «Россия в светском виде и в роли православной цивилизации». Депутата процитировала «Газета.ru».

Ранее Кадыров сообщил об отправке бойцов Росгвардии из 94-го полка в зону СВО. Он пожелал военным успешно выполнить боевые задачи.

Мигранты Чечня Рамзан Кадыров Депутаты Россия Ислам

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