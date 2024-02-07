«Почта России» приостановила наземную доставку посылок в 24 страны Европы

Депутат госсобрания Башкирии Салават Харасов предложил обязать будущих молодоженов предоставлять в ЗАГС справку о генетической совместимости. Парламентарий озвучил идею «отдельных врачей», сообщило издание «РБК Уфа».

«Мы говорим о повышении рождаемости, есть же другая сторона, когда дети рождаются больными, связано с генетикой. И предложение было от отдельных врачей, просто я задумался, насколько это будет правильно и этично», - сказал депутат.

Министр труда Башкирии Ленара Иванова назвала инициативу фашизмом. По мнению экономиста Людмилы Ивановой-Швец, идея в целом неэтична и нереалистична. По ее словам, у людей нельзя отнять естественное право на рождение детей.

Зачастую еще во время беременности врачи ставят ребенку ошибочный диагноз, или, наоборот, не находят никаких патологий, которые проявляются после рождения, подчеркнула эксперт.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов ранее призвал награждать врачей , которые смогли отговорить беременных женщин от аборта. Он добавил, что в стране необходимо повышать рождаемость.