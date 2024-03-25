«Почему молчат?» Пригожин осудил западных звезд за молчание о теракте в Crocus City Hall
Продюсер Иосиф Пригожин резко раскритиковал западных знаменитостей за их молчание о теракте в Crocus City Hall. Его слова передало издание «Москва-24».
Пригожин возмутился из-за игнорирования западными артистами трагедии в концертном зале, где многие из них выступали. Он считает, что демонстративное молчание вызвано политическими мотивами.
«Артисты всего мира, самые большие звезды. Почему они молчат? <…> Или они все по политическим мотивам, по двойным стандартам?» - сказал продюсер.
Он отметил, что Crocus City Hall был своего рода вторым домом для него и его жены, певицы Валерии. Пригожин также назвал его самым комфортным концертным залом.
Валерия добавила, что эта площадка отличалась невероятной теплотой.
«Здесь была совершено удивительная добрая атмосфера. И то, что покусились на это место… Столько людей погибло, это невозможно представить», - подчеркнула певица.
В завершение Пригожин подчеркнул, что уровень безопасности в Crocus City Hall всегда был на высоком уровне. Охрана строго проверяла даже его самого.
Теракт в концертном зале произошел в пятницу, 22 марта. Его жертвами стали 137 человек. Четырех участников нападения задержали при попытке пересечения границы в Белгородской области.