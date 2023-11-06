06 ноября 2023, 15:38

Почему люди платят за жестокость и как с этим бороться. Треш-стримеров привлекут к ответу

Читайте нас в: Google Новости

В интернете есть целый жанр онлайн-трансляций, в которых блогеры избивают и унижают людей. Такие треш-стримы популярны во многом из-за того, что это не просто жестокое кино, а своего рода интерактивное шоу, где зрители за деньги могут сказать, что нужно сделать с участниками: облить их ледяной водой или помоями, унизить или избить. Ограничения выставляет только фантазия. Осенью этого года в кабмине поддержали проекты об ответственности за треш-стримы.

Широко известны в узких кругах Причем таких треш-стримеров в Рунете довольно много. Летом 2020-го гремела история бывшего «подопечного» Решетникова по имени Валентин, которого якобы взяли в заложники брянские стримеры Shkilla Team. Мужчина, очевидно, страдал алкогольной зависимостью и испытывал нездоровую привязанность к своим мучителям.

За еду, алкоголь и крышу над головой он участвовал в их трансляциях, позволял унижать себя и избивать. И все это за деньги зрителей. Мужчину закапывали в землю, обливали помоями, капали ему в глаза перцем, кидались яйцами и так далее.

На некоторых видео мужчина терял сознание, сильно ударялся, падал, просил о помощи, просил вернуть ему документы и вызвать полицию.

Однако позднее он сам подтверждал, что на все происходящее давал добровольное и осознанное согласие. По некоторым данным, за один из семичасовых стримов с участием мужчины блогеры заработали более 800 тысяч рублей.

Другой пример подобных стримов можно было увидеть на канале «Мопс дядя Пес», где двое бывших заключенных также выступали в ролях «хозяина» и «контентмейкера», который выполнял задания. Второго избивали и оскорбляли взамен на деньги зрителей.

Другой персонаж треш-стримов по прозвищу Гобзавр за донат в размере 20 тысяч рублей на протяжении минуты целовал собственную мать, а за вдвое меньшую сумму надел на голову ее грязное нижнее белье. За еще более скромные пожертвования он избивал мать на камеру. Позднее о нем сняли документальный фильм, в котором он сам рассказывал о своих «подвигах».

Психологи уверены, что причина существования таких «забав» в том, что люди не могут выплеснуть агрессию в реальной жизни, тем более что за подобные прямые эфиры обычно не наказывали.

Жестоких примеров треш-стримов на сегодняшний день великое множество. Один из громких случаев произошел в начале декабря 2020 года, когда во время трансляции подмосковного блогера Стаса Решетникова погибла его подруга. Мужчина распылил ей в лицо перцовый баллончик, а затем выгнал на улицу, где та замерзла. Суд приговорил блогера к шести годам колонии строгого режима, признав виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч. 4 ст. 111 УК).

Треш-стримы Даже в «белом» интернете существует целый сегмент пользователей, которые зарабатывают на создании крайне жестокого контента - треш-стримов. Эти материалы не прячут, потому что в большинстве случаев за них никто не преследует. Узкий круг зрителей знает, где и как найти подобные стримы, эти же люди являются основным источником дохода тех блогеров, которые зарабатывают на издевательствах над своими гостями.

Наказания для треш-стримеров О поддержке проектов об ответственности за треш-стримы сообщил 6 ноября автор инициатив, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

«Правительство России поддержало мои законопроекты об административной и уголовной ответственности за треш-стрим. Соответствующее заключение будет рассмотрено уже завтра, 7 ноября, на комиссии правительства по законопроектной деятельности», - отметил он в своем Telegram-канале.

В пресс-службе комитета уточнили ТАСС , что к заседанию комиссии готовы «два положительных проекта отзыва» правительства на оба законопроекта.

Речь идет о проекте поправок к КоАП и УК РФ. Треш-стримерам грозят штрафы до 600 тысяч рублей с конфискацией имущества, запрет на действия (например, пользование интернетом) или реальный срок по многим статьям, треш-стрим становится при этом отягчающим обстоятельством, напомнил Метелев.

Основная «изюминка» таких трансляций заключается в том, что зрители могут давать команды участникам, но для этого надо заплатить. Многие задания стримеры предлагают сами и устанавливают на них цену.

Например, на стримах Решетникова с погибшей девушкой он предлагал «посадить» ее на бутылку за три тысячи рублей, сесть ей на лицо за две тысячи и так далее. В стримах с другими героями была возможность облить их холодной водой, заставить облизывать ноги, пить помои и так далее.

Причем ведущий-стример, в роли которого выступал Решетников, обычно общается с аудиторией на равных, не выполняет унизительных заданий и является своего рода хозяином гостя стрима.

Ощущение причастности Доктор наук, профессор и психолог Андрей Зберовский уверен, что для человека естественно желание смотреть подобные садистские трансляции и даже принимать в них участие, пусть и не напрямую, а за счет пожертвований.

«Мы хищные животные, у человека интерес к насилию всегда был и будет, к сожалению. Когда мы смотрим на страхи и ужасы, которые происходят с другими людьми, мы пугаемся, но сами остаемся целы и получаем удовольствие от того, что это не с нами, но что мы можем на это повлиять», - уверен он.

Психиатр и психотерапевт Евгений Фомин согласен с тем, что в современном обществе человек практически не может «отработать», то есть реализовать, жестокость и агрессию, которая формировалась у него в ходе эволюции.

«Учитывая то, что сейчас люди практически не могут себя проявить с негативной стороны, будучи ограниченными уголовным и административным кодексом, они копят в себе агрессию», - объяснил он.

Способами реализации подобных жестоких наклонностей для многих становятся компьютерные игры и жестокие фильмы, но в них, по словам Зберовского, все равно ограниченный набор сценариев. Треш-стримы же по-своему уникальны тем, что каждый из них гарантирует реальность происходящего и человек никогда не знает, чем все закончится.

«Люди сидят в глуши, у них нет ни театров, ни кинотеатров, ни музеев. У них нет ничего, кроме бутылки водки и интернета. У нас таких в стране огромное количество. Смотреть лекции из Эрмитажа им будет скучновато, им нужны эмоции. Никто не отменял принцип „спрос рождает предложение“. Спрос есть, государство и общество никак этот спрос не удовлетворяют. Государство самоустранилось - и пришла дикость», - подчеркнул Зберовский.

При этом стримы дают возможность не только увидеть «уникальный контент», но и стать его частью, его автором.

Причем смерти на стримах случаются не в первый раз. Например, в мае 2020 года украинский блогер, бывший зэк Артур Сороченко, известный как Квадрат, получил 100 тысяч рублей за убийство в прямом эфире. Он заманил к себе бездомного, несколько дней пытал его за пожертвования зрителей, а затем до смерти напоил его боярышником. В сентябре его задержали и завели уголовное дело.

Интернет Блогеры Смерть на стриме блогера Reeflay
06 ноября 2023, 14:08
«Он отдыхает». Информацию о госпитализации Соломина опровергли
Читайте нас в: Google Новости
Народного артиста Юрия Соломина экстренно госпитализировали с инсультом, сообщил Telegram-канал Mash. Однако его пресс-секретарь заявил «360», что режиссер просто отдыхает.

«Он отдыхает», - указал представитель Соломина.

По данным Mash, артист находится в тяжелом состоянии. Соломин якобы почувствовал себя плохо во время очередной прогулки. Тогда же он потерял сознание и упал на улице. Прохожие сразу же вызвали врачей.

«Скорая приехала к 88-летнему народному артисту на Спиридоньевский переулок - к тому моменту он уже пришел в себя», - указали в публикации.

После режиссера госпитализировали. На данный момент, уточнил mash, он находится в больнице. Пресс-секретарь Соломина не подтвердил эту информацию.

Летом артист отметил 88-летие. На его счету - множество работ в кино, в том числе роли в «Обыкновенном чуде» и «Адъютанте его превосходительства». Соломин также срежиссировал киноленты «Ревизор» и «Скандальное происшествие в Брикмилле».

Инсульт Больницы Актеры
06 ноября 2023, 13:52
Блиновскую заподозрили в нарушении домашнего ареста
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Обвиняемую в неуплате налогов блогера Елену Блиновскую стали подозревать в нарушении домашнего ареста. Сама «королева марафонов» заверила, что датчик отслеживания ее местоположения глушила система ПВО, сообщил Telegram-канал Mash.

Браслет, который правоохранители надели на ногу Блиновской, поддерживает связь с системой контроля. Сотрудники ФСИН получают уведомление, когда блогер покидает свой дом.

«Подобные нарушения зафиксированы несколько десятков раз. Но Елена утверждает, что срабатывает устройство из-за радаров ПВО, которые расположены в районе, где она живет», - указали в публикации.

Полиция не раз приезжала в дом к блогеру, однако не уличала Блиновскую в нарушении судебного решения. Она находилась на месте исполнения меры пресечения.

Организованная проверка выяснила, что систем ПВО рядом жилищем обвиняемой нет. Если бы они все же были, то никак не могли бы нарушить связь браслета с системой контроля.

Ранее столичный суд удовлетворил ходатайство следователей о продлении на три месяца домашнего ареста Блиновской. Адвокат «королевы марафонов» заявила о начале новой проверки налоговой. На этот раз ФНС ознакомится с деятельностью обвиняемой за 2022 год.

Аресты Полиция ПВО Задержание блогера Елены Блиновской
06 ноября 2023, 13:42
Бесплатные занятия для молодых предпринимателей пройдут в Москве в ноябре
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В ноябре клуб Business Update пригласит молодых предпринимателей на бесплатные мероприятия. Для них устроят мастер-классы на актуальные темы, среди которых — работа с нейросетями, продвижение без вложений, создание личного бренда и другое. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В ноябре клуб Business Update пригласит молодых предпринимателей на бесплатные мероприятия. Для них устроят мастер-классы на актуальные темы, среди которых - работа с нейросетями, продвижение без вложений, создание личного бренда и другое. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Первая встреча «Нейросети для бизнеса» пройдет 9 ноября в 19:00. Предприниматель Татьяна Гоптарева объяснит, как применять нейросети для упрощения бизнес-процессов, ставить задачи и обучать искусственный интеллект.

Стратегическую сессию «Развитие наставничества как драйвера роста сектора МСП» проведут 14 ноября в 18:00. Участники услышат о перспективных направления и отраслях развития бизнеса для молодых предпринимателей и многое другое.

Нетворкинг в формате переговоров организуют 15 ноября в 19:00. При таком общении легко находят соратников, партнеров и новых клиентов. Кроме того, мероприятие совместят с бизнес-игрой «Денежный поток».

Как сплотить команду, мотивировать сотрудников и привлечь в бизнес инвестиции и партнеров, расскажут 16 ноября в 19:00 в рамках тренинга «Ловушки руководителя». Региональный управляющий Мария Любашина поделится практическими знаниями и опытом.

О секретах создания контента для социальных сетей можно будет узнать 21 ноября в 19:00 на практикуме. Участникам расскажут, какие ценности лучше вкладывать в контент, как строить позиционирование бренда и делать интересные сценарии для видео.

Бизнес-тренер Илья Соколов расскажет, как выгодно и правильно вложить деньги в перспективе на несколько лет и как разграничить долгосрочные финансовые цели от краткосрочных, 22 ноября в 19:00.

На следующий день в 19:00 участников ждут на мастер-классе по ораторскому мастерству «Магия захвата внимания аудитории». Предприниматель в сфере обучения Марина Карадаг покажет, как говорить на публику и доходчиво доносить до зрителей любую информацию.

Нетворкинг и мастер-класс по креативным коллаборациям без дополнительных трат пройдет 28 ноября в 19:00. Сооснователь консалтингового агентства Юлия Малявина разберет с аудиторией специфику креативного сотрудничества в различных отраслях бизнеса.

Бизнес-игра «Управляй и властвуй» состоится 29 ноября в 19:00. Участники научатся генерировать бизнес-идеи, креативно подходить к решению проблем, собирать команду, формулировать и проверять гипотезы и многое другое.

Завершит программу 30 ноября в 19:00 мастер-класс «Съемки как игра: как получать удовольствие и хорошие результаты от создания контента». С помощью игровых механик коуч Дмитрий Гелетий поможет попрактиковаться в создании контента, поработать с волнением и страхами.

Ранее около 150 предпринимателей поучаствовали в бизнес-форуме Богородского округа.

Москва 2023
06 ноября 2023, 13:38
Карьера с 15 лет. Кадыров сделал сына-подростка ответственным за свою безопасность
Читайте нас в: Google Новости
Карьерный рост 15-летнего сына лидера Чечни Адама Кадырова начался с назначения на должность главы отдела обеспечения безопасности главы региона. В своих поздравлениях республиканские чиновники сравнили юношу с его отцом: Рамзан Кадыров начинал свой политический путь почти с такой же должности, когда ему было 18 лет.
Важный пост
Первым о начале карьеры Адама Кадырова сообщил в Telegram-канале министр информации Чечни Ахмед Дудаев. Он поздравил молодого человека с назначением на «важную должность» в отделе безопасности главы республики, но при этом не раскрыл, какой именно пост получил сын главы региона.
По словам Дудаева, Кадыров-младший достоин своего назначения за свой характер и поступки.

«Адам проявил себя как смелый, отважный патриот Родины и человек, который готов заступаться за религию! В своем юном возрасте он несколько раз побывал в зоне СВО! Все знают о его храбром нраве и сильном характере!» - написал министр информации.

О том, какую должность получил Адам Кадыров, рассказал министр здравоохранения республики Адам Алханов. Он сообщил, что 15-летний подросток стал главой отдела обеспечения безопасности главы региона.

«В нем силен дух настоящего и отважного воина, которого, абсолютно уверен: никто и ничто не остановит в деле защиты своего отца, Народа, Религии и Родины», - написал Аханов в Telegram-канале.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов напомнил, что действующий глава региона в начале своей карьеры «стал надежной опорой для своего отца», так и перед Адамом власти поставили выполнение «ответственной задачи.

Фактически чиновники подтвердили, что назначение сына главы Чечни на пост главы в силовом ведомстве связано в том числе с избиением обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля в следственном изоляторе Грозного. Этот случай вызвал широкий резонанс, но никакого осуждения он не получил. Отец подростка Рамзан Кадыров подчеркнул, что сын поступил правильно.

Сам глава региона назначение сына на новую должность пока не прокомментировал. На официальном сайте главы Чечни начальником отдела обеспечения безопасности указан Муса Хасханов.

Действующий федеральный закон разрешает россиянам, достигшим возраста 15 лет, заниматься «легкими формами трудовой деятельности» по договору. Но при этом количество рабочих часов юных сотрудников ограничено.

Награждения Адама
Сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров стал постоянным героем новостей после избиения обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля. Спустя несколько дней после резонансной истории молодой человек получил звание Героя Чечни.

В конце октября глава Татарстана Рустам Минниханов вручил подростку вторую по значимости государственную награду республики - орден «Дуслык». Это стало своеобразным ответом на критику со стороны депутат Государственного совета Татарстана Азата Хамаева, который сначала выразил недовольство поступком Адама Кадырова, но после извинился за «эмоциональное высказывание».

Это не единственные награды Адама Кадырова. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил сыну чеченского лидера высшую государственную награду региона - орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой».

В своем комментарии Темрезов отметил, что Кадыров-младший внес «вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, укрепление традиционных исламских ценностей».

Карьерные пути
Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров начал свою карьеру в возрасте 18 лет с должности заместителя начальника охраны своего отца Ахмата Кадырова, который с 1994 по 1996 годы работал муфтием.

Спустя семь лет, после победы Ахмата Кадырова на выборах президента Чечни, его сын возглавил службу безопасности главы региона. На своем посту он отвечал за проведение специальных операций и за переговоры с незаконными вооруженными формированиями о переходе на сторону федеральных сил.

После гибели отца в результате покушения в мае 2004 года Рамзан Кадыров на три года перешел на пост председателя правительства Чечни, а после стал главой республики.

Адам Кадыров не первый родственник лидера главы региона, который получил важный пост. Но он стал первым, кто занял должность в столь юном возрасте. Ранее его сестра Айшат возглавляла пост министра культуры Чечни, откуда перешла в заместители правительства по социальному блоку. Ее супруг тоже стал вице-премьером и министром сельского хозяйства.

Племянник Рамзана Кадырова Хамзат в прошлом году стал его советником по силовому блоку. До этого момента он возглавлял Министерство имущественных и земельных отношений.

Глава Чечни пояснял, что его решения о назначении родственников на высокие посты связаны с высоким доверием, а также тем, что спрос с близких к нему людей намного выше.
Москва 2023

Новости по теме