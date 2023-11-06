Почему люди платят за жестокость и как с этим бороться. Треш-стримеров привлекут к ответу

Широко известны в узких кругах Причем таких треш-стримеров в Рунете довольно много. Летом 2020-го гремела история бывшего «подопечного» Решетникова по имени Валентин, которого якобы взяли в заложники брянские стримеры Shkilla Team. Мужчина, очевидно, страдал алкогольной зависимостью и испытывал нездоровую привязанность к своим мучителям.

За еду, алкоголь и крышу над головой он участвовал в их трансляциях, позволял унижать себя и избивать. И все это за деньги зрителей. Мужчину закапывали в землю, обливали помоями, капали ему в глаза перцем, кидались яйцами и так далее.

На некоторых видео мужчина терял сознание, сильно ударялся, падал, просил о помощи, просил вернуть ему документы и вызвать полицию.

Однако позднее он сам подтверждал, что на все происходящее давал добровольное и осознанное согласие. По некоторым данным, за один из семичасовых стримов с участием мужчины блогеры заработали более 800 тысяч рублей.

Другой пример подобных стримов можно было увидеть на канале «Мопс дядя Пес», где двое бывших заключенных также выступали в ролях «хозяина» и «контентмейкера», который выполнял задания. Второго избивали и оскорбляли взамен на деньги зрителей.

Другой персонаж треш-стримов по прозвищу Гобзавр за донат в размере 20 тысяч рублей на протяжении минуты целовал собственную мать, а за вдвое меньшую сумму надел на голову ее грязное нижнее белье. За еще более скромные пожертвования он избивал мать на камеру. Позднее о нем сняли документальный фильм, в котором он сам рассказывал о своих «подвигах».

Психологи уверены, что причина существования таких «забав» в том, что люди не могут выплеснуть агрессию в реальной жизни, тем более что за подобные прямые эфиры обычно не наказывали.

Жестоких примеров треш-стримов на сегодняшний день великое множество. Один из громких случаев произошел в начале декабря 2020 года, когда во время трансляции подмосковного блогера Стаса Решетникова погибла его подруга. Мужчина распылил ей в лицо перцовый баллончик, а затем выгнал на улицу, где та замерзла. Суд приговорил блогера к шести годам колонии строгого режима, признав виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч. 4 ст. 111 УК).

Треш-стримы Даже в «белом» интернете существует целый сегмент пользователей, которые зарабатывают на создании крайне жестокого контента - треш-стримов. Эти материалы не прячут, потому что в большинстве случаев за них никто не преследует. Узкий круг зрителей знает, где и как найти подобные стримы, эти же люди являются основным источником дохода тех блогеров, которые зарабатывают на издевательствах над своими гостями.

Наказания для треш-стримеров О поддержке проектов об ответственности за треш-стримы сообщил 6 ноября автор инициатив, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

«Правительство России поддержало мои законопроекты об административной и уголовной ответственности за треш-стрим. Соответствующее заключение будет рассмотрено уже завтра, 7 ноября, на комиссии правительства по законопроектной деятельности», - отметил он в своем Telegram-канале.

В пресс-службе комитета уточнили ТАСС , что к заседанию комиссии готовы «два положительных проекта отзыва» правительства на оба законопроекта.

Речь идет о проекте поправок к КоАП и УК РФ. Треш-стримерам грозят штрафы до 600 тысяч рублей с конфискацией имущества, запрет на действия (например, пользование интернетом) или реальный срок по многим статьям, треш-стрим становится при этом отягчающим обстоятельством, напомнил Метелев.

Основная «изюминка» таких трансляций заключается в том, что зрители могут давать команды участникам, но для этого надо заплатить. Многие задания стримеры предлагают сами и устанавливают на них цену.

Например, на стримах Решетникова с погибшей девушкой он предлагал «посадить» ее на бутылку за три тысячи рублей, сесть ей на лицо за две тысячи и так далее. В стримах с другими героями была возможность облить их холодной водой, заставить облизывать ноги, пить помои и так далее.

Причем ведущий-стример, в роли которого выступал Решетников, обычно общается с аудиторией на равных, не выполняет унизительных заданий и является своего рода хозяином гостя стрима.

Ощущение причастности Доктор наук, профессор и психолог Андрей Зберовский уверен, что для человека естественно желание смотреть подобные садистские трансляции и даже принимать в них участие, пусть и не напрямую, а за счет пожертвований.

«Мы хищные животные, у человека интерес к насилию всегда был и будет, к сожалению. Когда мы смотрим на страхи и ужасы, которые происходят с другими людьми, мы пугаемся, но сами остаемся целы и получаем удовольствие от того, что это не с нами, но что мы можем на это повлиять», - уверен он.

Психиатр и психотерапевт Евгений Фомин согласен с тем, что в современном обществе человек практически не может «отработать», то есть реализовать, жестокость и агрессию, которая формировалась у него в ходе эволюции.

«Учитывая то, что сейчас люди практически не могут себя проявить с негативной стороны, будучи ограниченными уголовным и административным кодексом, они копят в себе агрессию», - объяснил он.

Способами реализации подобных жестоких наклонностей для многих становятся компьютерные игры и жестокие фильмы, но в них, по словам Зберовского, все равно ограниченный набор сценариев. Треш-стримы же по-своему уникальны тем, что каждый из них гарантирует реальность происходящего и человек никогда не знает, чем все закончится.

«Люди сидят в глуши, у них нет ни театров, ни кинотеатров, ни музеев. У них нет ничего, кроме бутылки водки и интернета. У нас таких в стране огромное количество. Смотреть лекции из Эрмитажа им будет скучновато, им нужны эмоции. Никто не отменял принцип „спрос рождает предложение“. Спрос есть, государство и общество никак этот спрос не удовлетворяют. Государство самоустранилось - и пришла дикость», - подчеркнул Зберовский.

При этом стримы дают возможность не только увидеть «уникальный контент», но и стать его частью, его автором.

Причем смерти на стримах случаются не в первый раз. Например, в мае 2020 года украинский блогер, бывший зэк Артур Сороченко, известный как Квадрат, получил 100 тысяч рублей за убийство в прямом эфире. Он заманил к себе бездомного, несколько дней пытал его за пожертвования зрителей, а затем до смерти напоил его боярышником. В сентябре его задержали и завели уголовное дело.