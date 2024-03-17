Победителями розыгрыша «Миллион призов» за два дня стали свыше 2,2 млн человек

Выигранные призовые баллы можно обменять на скидки в магазинах, ресторанах и кафе, билеты в театры и музеи или перевести на благотворительность.

Участниками акции второго розыгрыша акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов» стали те, кто принял участие в ДЭГ с 20:01 15 марта до 20:00 16 марта.

Победителями второго розыгрыша назвали 629 075 человек. В общей сложности за два дня победителями стали 2 266 347 человек.

В воскресенье, 17 марта, после 12:00 победителям направят СМС-сообщение с номера DIT_MOS с уведомлением о призе. Активировать уникальный код нужно успеть до 30 апреля включительно на сайте программы.

Еще один розыгрыш пройдет 18 марта. В нем смогут испытать удачу участники онлайн-голосования на mos.ru и те, кто проголосует посредством терминалов электронного голосования.