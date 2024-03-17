17 марта 2024, 13:27

Победителями розыгрыша «Миллион призов» за два дня стали свыше 2,2 млн человек

РИА «Новости»
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За два дня победителями розыгрышей «Миллиона призов» стали более 2,2 миллиона человек. Об этом сообщили на сайте мэра Москвы.

Выигранные призовые баллы можно обменять на скидки в магазинах, ресторанах и кафе, билеты в театры и музеи или перевести на благотворительность.

Участниками акции второго розыгрыша акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов» стали те, кто принял участие в ДЭГ с 20:01 15 марта до 20:00 16 марта.

Победителями второго розыгрыша назвали 629 075 человек. В общей сложности за два дня победителями стали 2 266 347 человек.

В воскресенье, 17 марта, после 12:00 победителям направят СМС-сообщение с номера DIT_MOS с уведомлением о призе. Активировать уникальный код нужно успеть до 30 апреля включительно на сайте программы.

Еще один розыгрыш пройдет 18 марта. В нем смогут испытать удачу участники онлайн-голосования на mos.ru и те, кто проголосует посредством терминалов электронного голосования.

Выборы президента — 2024 Москва
17 марта 2024, 10:38
Россиянам напомнили, что всегда должно лежать в багажнике машины
РИА «Новости»
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В багажнике автомобиля стоит держать огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет и укомплектованную аптечку. Список необходимых вещей для RT составили в Роскачестве.

Специалисты уточнили, что в аптечке должны лежать одноразовые перчатки и медицинская маска, а также жгуты на конечности. В нее нужно положить марлевые бинты и салфетки, лейкопластыри и ножницы, а также инструкцию по оказанию первой медицинской помощи.

«Все изделия должны быть новыми, с неистекшим сроком годности, если таковой имеется», - указали в Роскачестве.

Объем огнетушителя, добавили в организации, может быть разным. Рекомендуемым специалисты назвали не менее двух литров.

Тип огнетушителя водитель может выбирать самостоятельно.

Знак аварийной остановки необходим, чтобы проинформировать других участников дорожного движения о неисправности авто. Он также указывает на то, что машина не может двигаться и стоит за знаком дальше по дороге.

В Роскачестве напомнили, что требования к внешнему виду знака аварийной установки закреплены в ГОСТе. Он должен быть в форме равностороннего треугольника и светоотражающим. Жилет с аналогичным покрытием необходим для аварийной остановки.

«Его должен надеть водитель, если он выходит из автомобиля - в этом случае его будет видно даже в сумерках и темноте», - заметили в Роскачестве.

В организации пояснили, что в качестве светоотражающего элемента одежды может выступать куртка, жилет или жилет-накидка.

Штрафы за отсутствие аптечки, огнетушителя и аварийного знака сейчас отсутствуют, а из правил дорожного движения исключили требования их иметь. Однако за невыставленный знак аварийной остановки при ДТП могут оштрафовать на тысячу рублей.

Штрафы Роскачество ДТП Машины Водители
17 марта 2024, 03:19
Прощеное воскресенье. Что нужно делать 17 марта
РИА «Новости»
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Прощеное воскресенье по церковному календарю у православных христиан наступает 17 марта. В это день принято просить прощения и прощать других людей. В России это стало народной традицией.

Согласно православным канонам, в этот день люди вспоминают все нанесенные близким обиды, чтобы попросить за них прощение и прощать самим. Прощение считается первым шагом к покаянию перед Великим постом.

В Прощеное воскресенье верующие заканчивают употреблять в пищу сыр, яйца, рыбу, молочные и кисломолочные продукты. Поэтому последнее воскресенье перед постом называют сыропустной неделей.

Также важным в этот день является духовное очищение верующих, с которым следует вступать в период Великого поста. Именно в Прощеное воскресенье Церковь вспоминает изгнание Адама из рая - событие, которое напоминает людям о том, что для возвращения в рай необходимо очиститься от грехов.

Священник Русской православной церкви Николай Савченко рассказал «360» о правилах Великого поста.

Праздники Священники Россия Великий пост
16 марта 2024, 19:27
«Они — предатели». Медведев допустил статью о госизмене за провокации на выборах
РИА «Новости»
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Те, кто совершает преступления на избирательных участках или занимается поджогами и вандализмом рядом с ними, — предатели страны, заявил в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его оценке, такие люди содействуют противнику, обстреливающему жителей приграничных районов страны.

Медведев подчеркнул, что все участники подобных провокаций должны помнить: их могут привлечь к ответственности отнюдь не по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (статья 141 УК РФ) «Они - предатели, и их деяния могут быть квалифицированы гораздо строже», - подчеркнул он.

Зампред Совбеза уточнил, что речь идет о статье 275 УК РФ - «Госизмена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны».

В случае, если действия провокаторов образуют составы других преступлений, предусмотренных главой 29 УК РФ («Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства»), - то и по другим статьям уголовного закона, предупредил политик.

Говоря о случаях порчи избирательных урн и попыток поджогов, Медведев с возмущением указал на то, что все это - не какая-то детская игра в спички или невинная шалость с зеленкой.

«Это прямое содействие тем выродкам, которые сегодня обстреливают наши города», - выразил уверенность Медведев.

По его словам, криминальным активистам нужно очень хорошо осознать, что за свои поступки они могут получить большой срок лишения свободы.

«Загреметь лет на 20 особого режима», - заметил он.

Дмитрий Медведев
16 марта 2024, 19:11
Принявшая участие в викторине для избирателей россиянка выиграла квартиру
РИА «Новости»
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Обладательницей квартиры стала сестра-хозяйка калининградского туберкулезного диспансера Наталья Собенина. Она приняла участие в викторине для избирателей на выборах президента России, сообщила пресс-служба администрации города.

Конкурс для жителей устроил Балтийский деловой клуб - некоммерческая организация, объединившая местных предпринимателей. Для участия достаточно было взять флаер для регистрации и правильно ответить на пять вопросов об истории и культуре Калининградской области.

Победительнице вручили ключи от однокомнатной квартиры в новом жилом комплексе. Кроме новой недвижимости, Балтийский клуб принял решение выплатить за женщину все налоги, которыми облагается выигрыш.

Всего оставшиеся дни голосования на выборах президента России в Калининграде разыграют еще две квартиры, три машины, а также 2024 ценных приза. Получить флаер для регистрации можно на избирательном участке или у волонтеров.

По данным областной избирательной комиссии, на избирательные участки пришли 29,14% жителей. Дистанционным способом голосования воспользовались 65% подавших заявления.

По данным ЦИК , явка по всей России по данным на 16:20 субботы, 16 марта, с учетом системы дистанционного электронного голосования составила 51,77%.

Россия Недвижимость Выборы президента РФ Калининград Выборы Выборы президента — 2024

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