Победителями розыгрыша «Миллион призов» за два дня стали свыше 2,2 млн человек
За два дня победителями розыгрышей «Миллиона призов» стали более 2,2 миллиона человек. Об этом сообщили на сайте мэра Москвы.
Выигранные призовые баллы можно обменять на скидки в магазинах, ресторанах и кафе, билеты в театры и музеи или перевести на благотворительность.
Участниками акции второго розыгрыша акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов» стали те, кто принял участие в ДЭГ с 20:01 15 марта до 20:00 16 марта.
Победителями второго розыгрыша назвали 629 075 человек. В общей сложности за два дня победителями стали 2 266 347 человек.
В воскресенье, 17 марта, после 12:00 победителям направят СМС-сообщение с номера DIT_MOS с уведомлением о призе. Активировать уникальный код нужно успеть до 30 апреля включительно на сайте программы.
Еще один розыгрыш пройдет 18 марта. В нем смогут испытать удачу участники онлайн-голосования на mos.ru и те, кто проголосует посредством терминалов электронного голосования.