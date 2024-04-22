22 апреля 2024, 17:50

Победители конкурса «Казачество на службе Отечеству» будут бесплатно учиться в МГУТУ

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Победителями второго конкурса «Казачество на службе Отечеству» стали 49 старшеклассников и выпускников колледжей. Теперь ребята смогут бесплатно получить высшее образование в МГУТУ Разумовского, отметили организаторы.

Условия и география конкурса Конкурс проходил с ноября 2023-го по апрель этого года. Работы поступили из 29 регионов России и стран СНГ. Для участия нужно было представить сочинение или мультимедийный проект о казачьей культуре.

Среди победителей - участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Оренбургской, Липецкой, Белгородской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Курской, Иркутской, Омской и Ростовской областей, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, Ставрополья, Калмыкии, Бурятии, Крыма, ЛНР и Казахстана.

У юношей и девушек будет возможность на бесплатной основе учиться на казачьем бакалавриате, открывшемся в МГУТУ в 2023 году. Также им бесплатно предоставят общежитие. Кроме того, они будут получать стипендию.

По словам организаторов, студенты смогут получить профессию журналиста, учителя истории, обществознания и этнокультуры или специалиста по государственному и муниципальному управлению. Проходить обучение будет по трем профилям: «Медиатехнологии и информационная политика казачества», «История, обществознание и этнокультура» и «Государственная политика в отношении казачества».

«Они знают, чего хотят» Самым популярным среди участников, по их данным, стал профиль «Государственное и муниципальное управление». На него заявили почти половину работ. На защите молодые люди отмечали, что хотят принести пользу стране и видят себя в роли управленцев в казачьих обществах и ведомствах, которые отвечают за реализацию политики в отношении российского казачества.

«Я рад, что в Первый казачий университет ежегодно поступают способные мотивированные ребята. Юноши и девушки мечтают реализовать себя в казачьей среде. Они знают, чего хотят, готовы стать преемниками казачьей культуры и принести пользу обществу», - подчеркнул ректор МГУТУ Арсений Миронов.

Старший преподаватель МГУТУ, член конкурсной комиссии Юрий Хожайнов отметил, что большую погруженность конкурсантов в тему - ребята действительно увлечены ей.

«Некоторые благодаря конкурсу узнали о казачестве, и им захотелось стать казаками. Ряд работ был посвящен анализу литературы, ряд - современным реалиям», - добавил он.

Преподаватель МГУТУ, член конкурсной комиссии Анна Курапова отдельно отметила работу Алины Рыльщиковой, которая провела исследование на тему «Роль коня и отношение к нему в жизни кубанской семьи».

«Девушка взяла интервью у конезаводчиков, систематизировала представления разных народов о лошадях, особенности коммуникаций с ними. Очень сильная работа», - поделилась Курапова.

Образование
22 апреля 2024, 16:43
Число фиктивных разводов выросло в России. В чем причина?
Unsplash
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Рост разводов на сегодняшний день — общемировой негативный тренд, заявила в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Нина Останина. Если говорить о ситуации в России, то на решение супругов расходиться влияет ряд внутренних проблем.

Рост разводов на сегодняшний день - общемировой негативный тренд, заявила в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Нина Останина. Если говорить о ситуации в России, то на решение супругов расходиться влияет ряд внутренних проблем.

«Романтическая любовь, которая была 30 лет назад, сейчас признана атавизмом, это нестильно», - указала Останина.

По ее мнению, сейчас в обществе есть мода на свободные отношения, что приводит к негативным последствиям, в том числе и ранним беременностям у девочек-подростков.

«Мы получаем девочек с беременностями в 12-13 лет. Есть и проблема разрушения поколенческих связей», - добавила политик.

Помимо этого, Останина выделила проблему «культа индивидуума», который привел к тому, что мнение старших становится неважным для подростков, они не прислушиваются к родителям, дедушкам и бабушкам.

Говоря о росте числа фиктивных разводов в России, депутат пояснила, что речь идет о случаях, когда пары, например, формально расторгают брак , чтобы попасть в категорию малоимущих и получать выплаты от государства.

«Право на поддержку сейчас имеют только малоимущие семьи, из-за чего резко выросли фиктивные разводы. <…> Имущество остается на отце, дети - на матери, и она получает пособие на каждого ребенка», - пояснила она.

По мнению Останиной, поддерживать только тех, кто сверхбеден, неправильно. Помощь должна оказываться и тем, кто «царапается изо всех сил».

«Потому что в итоге мы получаем скачок статистики разводов, которая не отражает реального положения дел», - заключила собеседница издания.

Семья Россия
22 апреля 2024, 15:39
Обстановка меняется постоянно. Глава МЧС оценил ситуацию с паводками в двух регионах
РИА «Новости»
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Активная фаза весеннего половодья проходит сейчас в Курганской и Тюменской областях. Обстановка меняется постоянно, заявил глава МЧС Александр Куренков, выступая на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий паводков.

«Необходимо сосредоточиться на мероприятиях по защите населенных пунктов, объектов экономики, дорог и мостов, а также превентивной эвакуации населения», - подчеркнул министр.

Говоря об обстановке в Оренбургской области, Куренков отметил, что там ситуация стабилизировалась - уровень воды в подтопленных населенных пунктах устойчиво снижается.

Все силы сейчас нужно бросить на помощь пострадавшему населению, восстановление домов и объектов экономики, подчеркнул он.

Куренков обратил особое внимание, что сроки по восстановлению жилья будут жесткими.

Паводки МЧС РФ
22 апреля 2024, 15:25
Сроки будут жесткими. Куренков — о восстановлении жилья в зонах подтопления
РИА «Новости»
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Рабочие группы оценочной комиссии Минстроя должны выработать график с четким пониманием сроков проведения работ по восстановлению жилья на пострадавших от подтопления территориях. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий паводков.

На встрече присутствовали в том числе губернаторы Оренбургской, Курганской и Тюменской областей. Они отчитались о ситуации с паводками в регионах. Куренков обратил внимание на важность работы с людьми на территориях.

«Это важно, очень важно для населения. Вам с этим всем нужно быть знакомыми, ситуация находится на особом, пристальном контроле президента РФ», - подчеркнул министр.

Глава МЧС также призвал глав областей как можно чаще находиться на местах и опираться на данные местных руководителей.

«Работу нужно продолжать, сроки будут достаточно жесткими», - предупредил он.

По его словам, рабочие группы оценочной комиссии Минстроя составят график с четким пониманием сроков восстановления жилья.

«За эти цифры и даты будет отдельный спрос», - добавил министр.

Паводки МЧС РФ
22 апреля 2024, 15:24
Куренков поручил решить вопрос с учебой детей на затопленных территориях в ближайшее время
РИА «Новости»
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Организация полноценного учебного процесса для детей, которые проживают в районах затопления, — один из приоритетных вопросов, которые надо решить в кратчайшие сроки. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий из-за паводков.

На заседании министр выслушал доклады губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о ситуации с паводками. По итогам он поручил главам регионов увеличить темп ликвидации последствий прохождения весеннего половодья.

В приоритете - помощь людям, особенно многодетным семьям, пожилым и маломобильным жителям, а также семьям участников СВО. Отдельно Куренков отметил важность организации нормального учебного процесса для детей из населенных пунктов, которые оказались подтоплены.

Тем, кто потерял работу из-за последствий паводка, нужно помочь с трудоустройством, добавил он. Помимо этого, важно проработать вопрос выплаты субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, чтобы они снова смогли функционировать.

Еще одно поручение касалось дополнительных мер по контролю санитарной обстановки в зоне ЧС и доставке питьевой воды.

Подняли на заседании и вопрос проведения превентивных мер, в том числе дноуглубительных работ, расчистки русел рек и строительства объектов инженерной защиты, одновременно с ликвидацией последствий паводка, уточнили в МЧС.

Паводки МЧС РФ

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