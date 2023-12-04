04 декабря 2023, 18:49

Победителей премии имени Николая Островского назвали в Москве

Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости

В Москве назвали победителей премии Николая Островского, которая вручается выдающимся горожанам с ограниченными возможностями здоровья. Номинантов поздравил мэр столицы Сергей Собянин.

Кроме людей с инвалидностью, которые участвуют в развитии культуры города, награду получают и те, кто поддерживает их и помогает им.

В числе победителей - художник Юрий Гаврин, ведущий актер Театра мимики и жеста Сергей Родин, литератор Петр Воротынцев, поэт Владимир Вшивцев, фотограф Оксана Смидович, гид и участница инклюзивных проектов Елена Мясникова и многие другие не менее талантливые жители столицы.

«Поздравляю всех победителей! Желаю здоровья и сил, вдохновляться и вдохновлять других», - добавил Собянин.

Ранее президент России Владимир Путин вручил награду «Волонтер года» Наталье Аминевой из Воронежа.

Инвалиды Сергей Собянин конкурсы Москва 2023
04 декабря 2023, 19:13
Москва вошла в рейтинг самых «зеленых» городов среди стран БРИКC
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Москва стали лидером среди городов стран БРИКС по зонам зеленых пространств. Об этом сообщила старший аналитик Московского урбанистического форума (МУФ) Маргарита Коровина.

Она объяснила, что такая тенденция связана с большим количеством природных территорий в административных границах городов. Кроме того, по ее словам, особенное внимание уделяют тем районам, где ведут озеленение.

«Оно проходит преимущественно в местах, которые по разным причинам нагреваются больше, чем остальные», - добавила Коровина.

Аналитик подчеркнула, что масштабная застройка в городах и наличие промышленных территорий, безусловно, развивают экономику городов и страны, однако это также существенно влияет на экологию и климат.

Аналитический центр МУФ определял качество городского развития зеленых зон в странах БРИКС вместе с коллегами из фонда «Росконгресс» и МГУ имени М. В. Ломоносова. Такую экспертизу назвали «Оценка урбанизации городов БРИКС» и посвятили ее устойчивому развитию экологии.

Эксперты с помощью индекса NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) вычисляли и сравнивали два показателя: долю площади, на которой находится здоровая растительность города, а также долю деревьев в озеленении.

Ранее стало известно, что масштабный проект озеленения запланировали для крыш пяти небоскребов на западе Москвы.

Москва 2023 Парки
04 декабря 2023, 18:55
Верховный суд разрешил конфисковать авто у супругов за нарушение ПДД
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Конфискация автомобиля у нарушителя ПДД считается законной, несмотря на то, что транспортное средство может быть совместным имуществом супругов. При этом муж или жена виновника могут потребовать выплату своей доли и подать отдельный иск. К такому выводу пришел Верховный суд, сообщили «Известия».

В октябре 2022-го Звениговский районный суд в Марий Эл признал виновным мужчину в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. Кроме того, он управлял авто без прав. По итогу ему назначили 400 часов обязательных работ, повторное лишения прав на два года и 11 месяцев, а автомобиль конфисковали.

Мужчина потребовал пересмотреть приговор, так как машина находилась в долевой собственности и принадлежала не только ему, но и его жене. Шестой кассационный суд жалобу удовлетворил, отменив конфискацию автомобиля и обращении его в доход государства.

Но затем заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев обжаловал постановление в Верховном суде, указав, что конфискация автомобиля представляет безальтернативную меру уголовно-правового характера. По словам Ткачева, тот факт, что машины находится в совместной собственности не должно препятствовать ее конфискации или конфискации доли, принадлежащей виновному.

Верховный суд согласился с таким мнением и сделал вывод, что у кассационного суда не было оснований для отмены приговора. В частности, при вынесении решения в Шестом кассационном суде не учли, что статья, по которой конфисковали машину, не имеет ограничений относительно режима собственности.

Суд Россия Машины
04 декабря 2023, 18:41
«Посмотреть, чем живет Россия». Путин посоветовал новым послам посетить выставку на ВДНХ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Владимир Путин обратился с предложением к иностранным послам и рекомендовал им посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Так, по его словам, можно наглядно увидеть, чем живет страна.

«Я прошу вас отнестись с пониманием, что нам пришлось перенести нашу церемонию по вручению верительных грамот», - указал глава государства.

Он пояснил, что в первой половине дня ему было необходимо принять участие в публичных мероприятиях, в том числе посетить выставку на ВДНХ. По мнению президента, дипломатам стоит найти пару свободных часов съездить и осмотреть ее самостоятельно.

«И вы сможете на наглядных примерах можете посмотреть, как развивается Россия, чем она живет. Страна, в которой вам предстоит прожить несколько лет, - подчеркнул Путин.

В понедельник президенту провели большую экскурсию по выставке, также он традиционно принял участие в акции «Елка желаний».

Владимир Путин Выставка-форум «Россия»
04 декабря 2023, 18:14
Работы художника Павла Филонова представят на выставке в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В павильоне «Медиацентр» парка «Зарядье» 16 декабря откроют выставку «Павел Филонов. Художник мирового расцвета», которая посвящена 140-летию живописца. Посетить мероприятие можно будет до 17 марта. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Желающие смогут увидеть более 60 живописных и графических работ Павла Филонова из фондов Русского музея Санкт-Петербурга. Так, гости экспозиции узнают больше о картинах из цикла «Ввод в мировый расцвет» 1910-х годов. Среди них - «Пир королей», «Крестьянская семья», «Перерождение интеллигента» и многие другие.

Кроме того, в рамках выставки зрители увидят картины 1930-х годов на производственные темы, в числе которых «Ударницы швейной фабрики „Красная Заря“», «Тракторная мастерская Путиловского завода» и другие.

Москвичи смогут поближе узнать о творческом наследии художника, которое отображено не только в живописи и графике, но и в статьях, манифестах, дневниковых записях. Им расскажут о том, каким Павел Филонов видел мир, космическое пространство и Вселенную.

Ранее стало известно, что выставку об искусстве конца XIX - начала XX века откроют в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве.

Выставки Художники Москва 2023

Новости по теме