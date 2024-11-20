Победителей федерального конкурса качества определили в России

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Лауреатом стало моторное универсальное всесезонное масло. Его разработали специально для защиты бензиновых и дизельных двигателей легкового транспорта.

Дипломы также получили моторное масло для дизельных двигателей внедорожной техники, трансмиссионное масло для высоконагруженных узлов и многофункциональная смазка для защиты высоконагруженных узлов.

Моторные и трансмиссионные масла для легковых авто, оборудования и спецтехники, а также многофункциональная смазка для высоконагруженных узлов удостоили оценок за высокие эксплуатационные характеристики.

«Сложность техники растет с каждым днем, а вместе с этим растут и требования к смазочным материалам», - подчеркнул Анатолий Скоромец.

Именно поэтому, по его словам, постоянное совершенствование качества и эксплуатационных характеристик продукции является важной стратегической задачей «Газпромнефть-СМ».

Также это и инструмент оперативного реагирования на запросы потребителей в условиях непрерывного прогресса, заключил он.