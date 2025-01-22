«Победа» прокомментировала сообщения об отмене онлайн-регистрации для пассажиров с детьми

В авиакомпании ответили на появившиеся в Сети сообщения о том, что с сайта убрали возможность онлайн-регистрации для родителей с детьми до 12 лет. Согласно публикациям в интернете, семьи смогут зарегистрироваться на рейс «Победы», только если отстоят очередь в самом аэропорту.

«Для родителей с детьми в возрасте с двух до 12 лет предусмотрена регистрация в аэропорту и выбор мест бесплатно, так как на сайте авиакомпании выбор места предусмотрен только за отдельную плату или включен в тариф „Максимум“», - подчеркнули в пресс-службе авиакомпании.

В «Победе» уточнили, что агенты при регистрации помогают родителям с детьми выбрать наиболее подходящие места для совместного комфортного полета.

«Также регистрация в аэропорту позволяет избегать ошибок или недобросовестных действий при оформлении билета со скидкой 50%», - добавили в пресс-службе.

Авиакомпании обязали с 1 января предоставлять 50% скидку для детей до 12 лет. Министр транспорта Роман Старовойт подтвердил, что дети до двух лет также имеют право на бесплатные перелеты внутри страны.