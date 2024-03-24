«Победа» бесплатно перевезет родственников пострадавших при теракте в Crocus City Hall

«Мы выражаем искренние соболезнования, поддержку и сочувствие всем, кого затронула трагедия в Crocus City Hall. „Победа“ предоставит бесплатный трансфер по внутренней маршрутной сети из Москвы и в Москву на наших рейсах родственникам пострадавших и погибших», - заявили в авиакомпании.

Перелет оформят в соответствии со списками, которые появились на сайте Министерства здравоохранения Московской области. Для приобретения билета необходимо обратиться в контакт-центр по ссылке.

Ранее стало известно, что компания РЖД также предоставит бесплатный проезд родным пострадавших и погибших при теракте в Crocus City Hall.