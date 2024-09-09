«По блату, видимо». Почему в Москве задержалось бабье лето

По его словам, до конца второй декады месяца серьезного понижения температуры не предвидится. На этой неделе будет сохраняться малооблачная погода с температурой в районе +25 градусов и выше, в выходные будет больше облаков, местами в области могут пройти кратковременные слабые дожди.

«Погоды не сделают, но, может, где-то местами отметятся», - подчеркнул синоптик.

Ильин отметил, что такая ситуация в Москве установилась благодаря мощному антициклону над европейской территорией России.

«А то у нас постоянно то азорский антициклон, то скандинавский антициклон… Давайте его назовем наш, среднерусский антициклон. Он нам делает хорошую погоду. По блату, видимо», - пошутил собеседник 360.ru.

Ранее другой синоптик, Александр Шувалов, предсказывал теплую погоду в Москве до середины сентября.