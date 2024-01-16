16 января 2024, 17:24

Площадки для работы с беспилотниками открыли в шести московских колледжах

Unsplash
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Современные площадки для подготовки специалистов по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) открыли в шести московский колледжах. Для этого переоборудовали и расширили территории учебных заведений, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, обновление инфраструктуры столичных колледжей - приоритет в модернизации системы среднего профессионального образования. Мэрия наряду с работодателями формирует технологичные учебно-тренировочные площадки для обучения на практике профессионалов.

«После такого обучения работодатели получают готовых квалифицированных специалистов, которым не будет нужна дополнительная подготовка или переобучение на рабочих местах», - добавила Ракова.

Она уточнила, что в настоящее время правительство Москвы оснащает московские колледжи специальным оборудованием, благодаря которому ученики смогут овладеть навыками работы с БПЛА.

Кроме того, Ракова подчеркнула, что для колледжей приобрели четыре соревновательных полигона и более 200 квадрокоптеров различных модификаций. Также закупили около 200 комплектов, с помощью которых можно учиться собирать летательные аппараты.

Московские учебные заведения и дальше продолжат оснащать роботами. Например, в РЭУ имени Плеханова в новой лаборатории робототехники появится роботизированная сварочная система.

Беспилотники Полигоны Образование Москва
16 января 2024, 16:55
Лучших волонтеров наградили в Москве
РИА «Новости»
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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина наградила столичных добровольцев знаками отличия столичного правительства «Волонтер Москвы». Об этом сообщил корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Поздравляю вас с заслуженной наградой города Москвы - знаком отличия „Волонтер Москвы“. Мы отмечаем этой наградой 30 наиболее отличившихся волонтеров Москвы», - заявила Сергунина на церемонии в Белом зале столичной мэрии.

По ее словам, в рядах московских добровольцев уже числится более 1,2 миллиона человек. Этих людей разного возраста и профессий объединило желание помогать людям и делать их счастливыми.

Награду «Волонтер Москвы» учредили в 2022 году. Ею вручают самым активным добровольцам, выбранным экспертным советом. Особый знак отличия уже получили 30 жителей столицы.

Ранее проект « Москва помогает » стал лауреатом международной премии «Мы вместе».

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина наградила столичных добровольцев знаками отличия столичного правительства «Волонтер Москвы». Об этом сообщил корреспондент Агентства городских новостей « Москва ».

Награды Волонтеры Правительство Москвы Москва
16 января 2024, 15:12
Москвичи выбрали мероприятия, которые пройдут на Южном речном вокзале в 2024 году
Alexander Legky/Global Look Press
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Москвичи на портале «Активный гражданин» выбрали, какие мероприятия пройдут на Южном речном вокзале в 2024 году. Опрос прошли более 235 тысяч человек, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Горожанам предлагали выбрать не более пяти вариантов из 10 возможных. Также можно было предложить собственные идеи.

Концерты выбрали 16% голосовавших, а еще 14% - кинопоказы. За выставки отдали голос 13%, а за мастер-классы и развлекательных мероприятия для детей - 11%. Каждый десятый горожанин выступил за спортивные занятия.

Около 7% хотели бы видеть в программе мероприятий творческие встречи со знаменитостями, 6% отдали предпочтение лекциям, конференциям и квизами, а еще 3% - презентациям книг. Свыше 1,5 тысячи жителей столицы поделились своим вариантом ответа.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что Южный речной вокзал открыли после реконструкции в апреле 2023 года, и меньше чем за год работы он стал популярной культурной площадкой: там прошло свыше 300 бесплатных мероприятий.

«В новом году мы продолжим проводить здесь различные мероприятия с учетом пожеланий пользователей проекта „Активный гражданин“», - заключил Ликсутов.

За год Северный и Южный речные вокзалы приняли рекордное число гостей. Их посетили более трех миллионов человек.

Опросы Москва
16 января 2024, 13:37
Москвичей предупредили о резких колебаниях температуры в ближайшие дни
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Резкие колебания температуры почти на 20 градусов ожидаются в Москве в среду, четверг и пятницу. Об этом в своем Telegram-канале рассказала главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Согласно графику, опубликованным синоптиком, температура воздуха в течении среды будет снижаться и опустится практически до -20 градусов. В четверг воздух прогреется примерно до нуля, после чего в столице вновь похолодает до -10 градусов.

«Это связано не с суточным ходом, напротив, и в среду, и в пятницу прогнозируется обратный суточный ход температуры воздуха: ночь будет теплее дня», - уточнила Позднякова.

Ранее москвичам сообщили, что на Крещение в Москву придет оттепель. В ночь на пятницу, 19 октября, температура будет около нуля или даже до 1 градуса.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
16 января 2024, 12:36
Мужчина ради шутки попытался ограбить два кафе в центре Москвы
Global Look Press
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Мужчину задержали после неудачной попытки ограбить два кафе в торговом центре в Москве. Получить деньги злоумышленнику не удалось, а когда его задержали, он заявил, что проделал все это ради шутки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Следствие установило, что 26-летний приезжий, находясь в торговом центре на Ладожской улице, зашел в заведение кафе-кальянной на первом этаже. Там он начал угрожать сотрудниками предметом похожим на пистолет и потребовал отдать ему все деньги из кассы.

Однако в результате грабитель не получил желаемых средств, поэтому он поднялся на второй этаж, где также было кафе. По аналогичной схеме в заведении он потребовал деньги, но его проигнорировали. Нападавший скрылся с пустыми руками с места происшествия, а сотрудники кафе обратились в полицию.

«Задержанный пояснил правоохранителям, что таким образом решил пошутить. Предмет, которым угрожал сотрудникам заведений, он выбросил», - рассказали в МВД.

Правоохранители смогли установить личность мужчины. Его уже заключили под стражу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее две женщины с пистолетом ворвались в дом жительницы Кургана и забрали бензопилу.

Уголовное дело Мигранты Ограбления Преступления Полиция Москва

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