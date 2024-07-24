24 июля 2024, 14:54

Площадь Европы в Москве переименовали в площадь Евразии

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Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился изменить название площади Европы около Киевского вокзала. Ее переименуют в площадь Евразии. Постановление об этом опубликовали на сайте главы столицы.

Подлежащая переименованию площадь находится в центре города - вдоль Бережковской набережной в районе Дорогомилово Западного административного округа, сообщил RT. Ее строили в 2001–2002 годах в рамках российско-бельгийского проекта, открытие объекта состоялось в сентябре 2002 года.

Ранее в столице переименовали два сквера и несколько улиц. Сквер в Басманном районе назвали именем Генерала армии Хрулева, а сквер по Новосущевской улице в Марьиной Роще стал Миитовским. Находящиеся в Хорошевском районе улицы Проектируемые получили названия Надежды Троян - разведчицы и медсестры партизанских отрядов. Также Проектируемый проезд около проспекта Вернадского переименовали в улицу Академика Евтихиева.

Европа Сергей Собянин Москва
24 июля 2024, 14:49
Фейк: Nestle возобновит производство шоколадных батончиков KitKat в России
Global Look Press
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В Сети появились данные о том, что компания Nestle якобы вновь будет производитель шоколад KitKat в России. Так ли это — разбирался 360.ru.

Фейк В Сети распространили информацию о том, что швейцарская компания Nestle собирается возобновить производство шоколадных батончиков KitKat на фабрике в Перми. Первым об этом сообщил «Царьград» , ссылаясь на источники.

Правда В действительности Nestle в ближайшее время не планирует снова выпускать продукцию KitKat. Представители компании в беседе с ТАСС заявили, что производство шоколада под этой маркой по-прежнему приостановлено.

Nestle сообщила об уходе с российского рынка брендов KitKat и Nesquik весной 2022 года. Сотрудников сначала отправили в отпуск, а через несколько недель вернули на рабочие места. Вместо KitKat на производстве начали выпускать батончики Goodmix. Какао Nesquik заменили брендом «Хрутка».

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Пермь Россия
24 июля 2024, 13:50
Песков заявил, что в Кремле знают о ситуации с Wildberries
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Кремль был в курсе сделки по объединению двух крупных компаний Wildberries и Russ. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Ранее нас действительно спрашивали о поручении президента поддержать такое решение. Но это можно только поддержать. Мы не являемся исполнителями», - подчеркнул он.

Песков добавил, что Кремль не может вмешиваться в корпоративные и семейные дела.

Вокруг Wildberries разразился крупный скандал. Гендиректор и основная владелица маркетплейса Татьяна Бакальчук объявила о том, что она расходится с мужем Владиславом.

Супруг самой богатой женщины России пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на «рейдерский захват» бизнеса. Владислав уверял, что его пытаются оградить от жены и детей, но сам он готов бороться за свою семью и дело. В частности он говорил, что толком не был в курсе объединения Wildberries с крупнейшим в России оператором наружной рекламы Russ.

Позже ситуацию прокомментировала сама Татьяна Бакальчук. По ее словам, ни о каком захвате Wildberries нет и речи, а об изменениях в компании ее муж знал заранее. Предпринимательница объяснила: «это не рейдерский захват, а развод».

Кремль Дети Скандалы Дмитрий Песков Семья Реклама Рамзан Кадыров Россия Бизнес Татьяна Бакальчук Маркетплейсы
24 июля 2024, 13:31
Остался с носом? Что получит Владислав Бакальчук после развода с женой
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Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и ее супруг Владислав оказались в центре крупного скандала из-за новости об их разводе и объединении маркетплейса с крупнейшим в России оператором наружной рекламы Russ. Сделка и стала одной из причин конфликта пары. Владислав даже обратился к Рамзану Кадырову с просьбой «предотвратить рейдерский захват» семейного бизнеса. Адвокат Никита Кушеверский в интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко предположил, что между супругами заключен брачный договор. И в таком случае оспорить его условия у Владислава вряд ли получится.

«Владиславу может достаться только стоимость его акции. Несмотря на рыночную стоимость - только 50%», - сказал Кушеверский.

Оспорить такие условия Владислав Бакальчук может. Однако ему придется привести суду обоснованные доводы. Например, что его ввели в заблуждение, или он не знал о подписании некоторых документов.

«Но, исходя из судебной практики, доказать это достаточно сложно», - подчеркнул адвокат.

Wildberries и Russ сообщили об объединении «с целью создания цифровой торговой платформы». Консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит получить нового игрока в нескольких секторах экономики.

Сама Бакальчук опровергла слухи о «захвате» компании. По ее словам, изменения в фирме согласовали с Владиславом, он лично присутствовал на презентации новой структуры объединенной компании. Мужчина же заявил, что супруга «ушла из дома» и «связалась с непонятной компанией», а его отстранили от управления маркетплейсом.

Ранее юрист Сергей Жорин также предположил, что супруги заключали брачное соглашение , ведь Татьяна Бакальчук - опытный бизнесмен. По его мнению, Владислав не сможет получить половину акций Wildberries при разводе с основательницей маркетплейса.

Суд Адвокаты Скандалы Реклама Рамзан Кадыров Россия Мужчины Бизнес Экономика Татьяна Бакальчук Маркетплейсы
24 июля 2024, 13:17
Семейный спор. Кадырова ввели в заблуждение в ситуации с Wildberries
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Эмоциональные и странные высказывания мужа гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук Владислава по поводу бизнеса и развода вызывают удивление, заявила 360.ru юрист Екатерина Гордон. По ее словам, в сложившейся ситуации имеют место разногласия и недопонимание.

Специалист прокомментировала новости о «рейдерском захвате» Wildberries. Гордон пообщалась с Татьяной Бакальчук и призвала доверять ее словам.

«Вчера как раз я общалась с Татьяной. И она сказала, что говорить о разводе рано. Также она записала видеообращение, <…> что она не в заложниках, никакого рейдерского захвата нет. Давайте ей доверять. Я ее знаю, она человек очень спокойный и не глупый, поэтому давайте будем доверять ей и ее словам», - сказала Гордон.

Она отметила, что для мужа Бакальчук совершенно точно не может быть новостью тот факт, что ему принадлежит 1% в Wildberries. Сейчас он предпринимает «странную попытку» оспорить малую долю в компании.

Главу Чечни Рамзана Кадырова ввели в заблуждение по поводу сложившейся ситуации, считает Гордон.

Эксперт напомнила, что большие бизнесы всегда оформляют специальным образом.

«Я убеждена, что у Wildberries и внутри отношений Бакальчук с ее супругом все продумано и прописано в соответствующих документах», - подчеркнула она.

Кадыров в этом случае может выступать лишь в роли переговорщика, отметила Гордон. Муж Бакальчук обратился к главе Чечни на эмоциях, продемонстрировав не совсем корректное поведение, заключила юрист.

Бизнес Маркетплейсы

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