Плодородие под контролем. «ФосАгро-Регион» обследовала более 50 тысяч га пашни отечественных сельхозпроизводителей

Для отбора проб «ФосАгро-Регион» использует автоматизированное оборудование, что снижает влияние человеческого фактора и повышает скорость и качество обследования. Сетка отбора варьируется от двух до 50 га, обеспечивая вариативность построения электронных агрохимических картограмм. При анализе применяются общепринятые мировые методики.

На основании данных лабораторных анализов «ФосАгро-Регион» разрабатывает индивидуальные, научно обоснованные системы минерального питания с подробными рекомендациями и расчетом внесения минеральных удобрений. Применяя их, хозяйства могут своевременно устранить дефицит какого-либо элемента питания и оптимально откорректировать нормы внесения удобрений. Оптимизация затрат при использовании этих систем может достигать 30%.

«ФосАгро-Регион» развивает сервис агрохимического обследования почв с 2021 года. За это время им воспользовались несколько десятков сельхозпредприятий, среди которых такие агрохолдинги страны как: «Грейнрус», «Продимекс», «Ростагро», «Русская Аграрная Группа», «СТЕПЬ», «Черкизово», а также фермерские хозяйства. В топ-5 регионов по площадям входят: Воронежская, Курская и Тамбовская области, Ставропольский край и Татарстан. Суммарно на них приходится порядка 80% обследованных полей. Необходимо отметить, что спрос на комплексную услугу мониторинга плодородия почв растет.

Грамотно выполненная процедура позволяет определить целый комплекс показателей плодородия, установить точный уровень питательных элементов в почве и выработать решение для максимально эффективного применения удобрений на каждом конкретном поле. А следовательно - оптимизировать затраты и повысить урожайность.

Российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (группа «ФосАгро») с начала этого года обследовала уже более 50 тысяч гектаров пашни в разных регионах страны. Специалисты компании помогают клиентам региональной сети и потребителям продукции «ФосАгро» выстроить собственную стратегию контроля за плодородием. Партнерами компании в проектах агрохимического обследования почв выступают региональные аграрные вузы и агрохимслужбы, а также независимый лабораторный кластер «Агроплем».

«Опыт последних двух лет показывает, что точное распределение минеральных удобрений по полю, с учетом различных зон плодородия, позволяет увеличивать урожайность полевых культур на 10-25%», - рассказал генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.