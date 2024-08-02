«Плевать мне на все это!» Хозяин бутовских коз отреагировал на иск в суд

«Какая-то у вас ошибка», - заявил хозяин коз.

По его словам, ветеринарная служба не могла подать в суд , поскольку поголовье принадлежащих ему коз не превышает допустимые нормы.

Мужчина уточнил, что коз у него 13 или 14, а максимально допустимое число превышает 20. Затруднившись назвать точное количество, пенсионер уточнил, что знает всех своих животных по кличкам и «в лицо», а вот в численности путается.

Также он отметил, что ему нет дела до иска в суд.

«Плевать мне на все это!» - подчеркнул собеседник 360.ru.

Хозяин коз задался вопросом, чем его питомцы хуже коров или собак, которых пускают гулять.

В разговоре с 360.ru он также рассказал, что сейчас находится в Ялте на отдыхе и добавил, что хочет сделать городу подарок в виде больших часов на склоне горы, но ему пока не разрешают этого сделать, поскольку приглянувшаяся ему зона заповедная.

Ранее стало известно, что суд запретил другому жителю Москвы держать в квартире 30 кошек.