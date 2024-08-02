02 августа 2024, 16:05

«Плевать мне на все это!» Хозяин бутовских коз отреагировал на иск в суд

РИА «Новости»
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Комитет ветеринарии Москвы обратился в суд с иском против жителя Бутова, держащего коз с нарушением законодательства. 360.ru связался с будущим ответчиком и получил от него эмоциональный комментарий.

«Какая-то у вас ошибка», - заявил хозяин коз.

По его словам, ветеринарная служба не могла подать в суд , поскольку поголовье принадлежащих ему коз не превышает допустимые нормы.

Мужчина уточнил, что коз у него 13 или 14, а максимально допустимое число превышает 20. Затруднившись назвать точное количество, пенсионер уточнил, что знает всех своих животных по кличкам и «в лицо», а вот в численности путается.

Также он отметил, что ему нет дела до иска в суд.

«Плевать мне на все это!» - подчеркнул собеседник 360.ru.

Хозяин коз задался вопросом, чем его питомцы хуже коров или собак, которых пускают гулять.

В разговоре с 360.ru он также рассказал, что сейчас находится в Ялте на отдыхе и добавил, что хочет сделать городу подарок в виде больших часов на склоне горы, но ему пока не разрешают этого сделать, поскольку приглянувшаяся ему зона заповедная.

Ранее стало известно, что суд запретил другому жителю Москвы держать в квартире 30 кошек.

Животные Москва
02 августа 2024, 16:11
Российские врачи нашли редкое заболевание сразу у трех поколений одной семьи
РИА «Новости»
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Специалисты консультативно-диагностического центра в Ростове-на-Дону выявили редкое генетическое заболевание у девятилетней девочки. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Взрослые привели девочку на прием дерматовенерологу с жалобами на утолщение кожи на подошвах стоп и ладонях. Медик выяснил, что ребенок развивается и растет нормально, не имеет сопутствующих заболеваний и аллергии.

В ходе обследования дерматолог выявил у пациентки редкую генетическую аномалию - кератодермию Унны-Тоста. В ходе разговора с родственниками девочки врач установил, что такие же проблемы были у ее матери и бабушки. При этом они никогда за помощью не обращались, а просто использовали крем с мочевиной.

«Этот случай интересен наглядной демонстративностью в поколениях и относительной редкостью», - подчеркнули в Минздраве.

Ранее врачи МОНИКИ помогли пациенту с редким хроническим заболеванием кожи.

Врачи Россия
02 августа 2024, 15:52
Совет осетин обратился в СК после слов Лебедева о «Матерях Беслана»
РИА «Новости»
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Общественное движение «Высший совет осетин» обратилось в СК и Генпрокуратуру из-за заявления дизайнера Артемия Лебедева об организации «Матери Беслана». Об этом сообщил ТАСС.

Ранее Лебедев в интервью блогеру Юрию Дудю* заявил, что «Матери Беслана» и ей подобные организации спекулируют на трагедии и «множатся, чтобы получить больше политических пирогов».

Общественники потребовали привлечь дизайнера к ответственности и лишить его государственных наград.

Резко осудил его слова и глава Северной Осетии Сергей Меняйло , назвав Лебедева «отмороженным на всю голову» и «выродком».

Депутат Госдумы Артур Таймазов пригласил Лебедева в Беслан, чтобы почтить память погибших, и сообщил, что готов его сопроводить.

«Пусть повторит свои слова там, где погибли дети, о судьбе которых он боится даже подумать», - подчеркнул он.

По словам депутата, Лебедев оскорбил весь осетинский народ, для которого произошедшее стало незаживающей раной.

Террористический акт в Беслане произошел 1–3 сентября 2004 года. Вооруженные боевики захватили в заложниках в школе № 1 больше тысячи человек и двое суток их удерживали. Погибли 334 человека, из них 186 - дети.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

Теракт в Беслане Артемий Лебедев
02 августа 2024, 15:46
Детям освобожденных в рамках обмена россиян предрекли удивительную жизнь
РИА «Новости»
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В рамках крупнейшего обмена осужденными в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении за шпионаж. Вместе с парой домой вернулись их двое детей, рожденные в Аргентине. Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале заявил, что теперь юных россиян ждет изучение своей Родины.

«Вы представляете, сколько удивительного эти дети теперь будут узнавать в России? Их ожидают фантастические дни», - написал он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя масштабный обмен заключенными, отметил, что дети узнали от родителей, что они русские только в самолете. Он добавил, что именно поэтому президент России Владимир Путин поприветствовал детей по-испански.

Артем и Анна Дульцевы сначала жили в Аргентине под именами Людвиг Гиш и Мария Роза Майер Муньос. Там они родили двоих детей и по праву почвы получили паспорта латиноамериканской страны, с которыми в 2017 году переехали в Словению.

Под подозрение словенской разведки они попали в конце 2022 года. Спустя несколько месяцев их задержали. Суд приговорил семью к году и семи месяцам лишения свободы, а детей на время передали в приемную семью. Прошедший в Анкаре обмен позволил семье полностью воссоединиться.

Всего в Россию в рамках обмена вернулись восемь арестованных и осужденных в странах Запада.

Заключенные Шпионаж Дети Аргентина Семья Россия
02 августа 2024, 13:08
Проект закона об обязанности родителей содержать детей до 23 лет объяснили в Госдуме
РИА «Новости»
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На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект об обязанности родителей содержать детей до 23 лет. Суть инициативы в беседе с 360.ru объяснил депутат Алексей Диденко.

По его словам, такая планка связана с тем, что именно 23 года являются предельным возрастом для получения высшего образования после средней школы.

«Здесь речь о том, чтобы граждане занимались образованием, особенно на бюджетных местах. Они не должны параллельно работать, искать средства к существованию и пропитанию. Считаем правильным, чтобы детей из гнезда выбрасывали не в 18 лет, а если они поступили в вуз, немного продлить этот период до конца обучения», - отметил парламентарий.

Отдельно депутат отметил, что случаи, когда дети могут подать в суд на родителей за плохое содержание, единичны и несвойственны российской культуре.

В документе отмечается, что при отсутствии между родителями соглашения об уплате алиментов их размер определит суд , причем в твердой денежной сумме.

Заключенные Шпионаж Дети Аргентина Семья Россия

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