Playboy разорвал контракт с бывшей порноактрисой из-за поддержки ХАМАС
Бывшая порноактриса ливанского происхождения Миа Халифа в соцсети X заявила, что журнал Playboy расторгнул с ней договор после публичной поддержки палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщило издание Business Today.
Халифа опубликовала пост в соцсети, где прокомментировала нападение палестинцев на Израиль. Она назвала боевиков ХАМАС борцами за свободу, чем вызвала волну критики в свой адрес.
После резонансного заявления Playboy, на который работала экс-порноактриса, отправил электронное письмо своим подписчикам с информацией об увольнении Халифы. Журнал также удалил ее канал на своей платформе.
На пост порнозвезды отреагировал канадский обозреватель Тодд Шапиро, который ведет собственное шоу на ТВ. Он также расторгнул договор с Халифой и рекомендовал ей «эволюционировать и стать лучше».
Позже отвергнутая бывшая порноактриса прокомментировала реакцию общественности на собственные слова.
«Я бы сказала, что поддержка Палестины лишила меня возможностей в бизнесе, но я гораздо больше злюсь на себя за то, что не проверила заранее, что имею дело с сионистами», - высказалась Халифа.
Ранее Посол Израиля в США Майкл Герцог отчитал конгрессвумен Рашиду Тлаиб, которая заявила о жестокой политике страны и назвала государство апартеидом.