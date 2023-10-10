Playboy разорвал контракт с бывшей порноактрисой из-за поддержки ХАМАС

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Халифа опубликовала пост в соцсети, где прокомментировала нападение палестинцев на Израиль. Она назвала боевиков ХАМАС борцами за свободу, чем вызвала волну критики в свой адрес.

После резонансного заявления Playboy, на который работала экс-порноактриса, отправил электронное письмо своим подписчикам с информацией об увольнении Халифы. Журнал также удалил ее канал на своей платформе.

На пост порнозвезды отреагировал канадский обозреватель Тодд Шапиро, который ведет собственное шоу на ТВ. Он также расторгнул договор с Халифой и рекомендовал ей «эволюционировать и стать лучше».

Позже отвергнутая бывшая порноактриса прокомментировала реакцию общественности на собственные слова.

«Я бы сказала, что поддержка Палестины лишила меня возможностей в бизнесе, но я гораздо больше злюсь на себя за то, что не проверила заранее, что имею дело с сионистами», - высказалась Халифа.

Ранее Посол Израиля в США Майкл Герцог отчитал конгрессвумен Рашиду Тлаиб, которая заявила о жестокой политике страны и назвала государство апартеидом.