Планы Гросси посетить Россию подтвердили в МАГАТЭ

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В первом полуфинале пятого сезона шоу «Маска» появятся два новых персонажа — Тыква и Космонавт. Программу покажут на телеканале НТВ 21 апреля.

Спецгости выступят с музыкальными номерами, а также во время общения с жюри подскажут, кто перед ними выступил. Затем персонажи снимут маски.

С первого сезона шоу появилась традиция представлять новых героев в полуфиналах программы. В предыдущих сезонах маски различных персонажей скрывали Сергея Лазарева, Юлианну Караулову, Иду Галич, Влада Сташевского, Александра Шоуа, Бедроса Киркорова и Шуру. Некоторых артистов члены жюри определяли точно с первых нот.

Незадолго до полуфинала пятого сезона шоу «Маска» жюри удалось раскрыть, кто прятался под маской розовой Гориллы. Как оказалось, это был молодой певец Акмаль Ходжаниязов , выступающий под псевдонимом Akmal'.

В первом полуфинале пятого сезона шоу «Маска» появятся два новых персонажа - Тыква и Космонавт. Программу покажут на телеканале НТВ 21 апреля.